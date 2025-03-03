Демократи продовжуватимуть боротися за притягнення Дональда Трампа до відповідальності, заявив Шумер.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер розкритикував адміністрацію президента США Дональда Трампа після того, як стало відомо, що вона відступає від боротьби з російськими кіберзагрозами. Цей крок він назвав "критичною стратегічною помилкою".

За словами Шумера, Трамп "так відчайдушно намагається завоювати прихильність такого бандита, як Володимир Путін, що, схоже, дає йому свободу дій, в той час як Росія продовжує проводити кібероперації і атаки з вимогою викупу на критично важливу американську інфраструктуру, загрожуючи нашій економічній і національній безпеці".

"Одностороннє роззброєння Дональда Трампа проти Путіна є критичною стратегічною помилкою. Найкращий захист – це завжди сильний напад, і це справедливо і для кібербезпеки", – акцентував Чак Шумер.

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Він додав, що демократи продовжуватимуть боротися за притягнення Дональда Трампа до відповідальності за "шкоду, яку він завдає нашій безпеці".

Що передувало

Видання NYT повідомило, що очільник Пентагону Піт Гегсет наказав кіберкомандуванню США припинити наступальні операції проти Росії. Чиновники вважають, що такий крок є частиною ширших зусиль із залучення російського диктатора Володимира Путіна до переговорів щодо війни в Україні та нових відносин зі Сполученими Штатами.

NYT акцентує, що збереження доступу до основних російських мереж для цілей шпигунства має вирішальне значення для розуміння намірів правителя РФ в переговорах. Також це важливо і для відстеження аргументів усередині Росії щодо того, на яких умовах наполягати і від чого можна відмовитися.

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