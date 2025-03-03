Трамп вважає себе найкращим президентом США у контексті російсько-української війни.

Президент США Дональд Трамп похвалив себе за те, що він не віддав Росії жодного шматка української землі. Нову заяву він зробив у власній соцмережі Truth Social.

"Єдиний президент, який не віддав жодного шматка української землі путінській Росії, — це Дональд Дж. Трамп. Пам’ятайте про це, коли слабкі та неефективні демократи критикують, а фейкові ЗМІ радо поширюють будь-які їхні слова!" - написав він.

Майже одразу він написав ще одне коротке повідомлення:

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Завтрашній вечір буде важливий. Я скажу все, як є!"

Щоправда, не зрозуміло, чи стосується другий пост України, чи внутрішньої політики США.

Останні заяви Трампа

Як писав УНІАН, напередодні американський президент заявив, що США повинні менше перейматися через Путіна, а більше уваги приділяти боротьбі з нелегальними мігрантами і злочинністю. При цьому він спробував налякати американців тим, що в іншому випадку буде "як в Європі".

Також ми розповідали, що одразу після сварки із Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Трамп опублікував заяву, в якій звинуватив українського президента у неготовності домовлятися про мир. За його словами, український лідер має повернутися тоді, коли буде готовий до миру.

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