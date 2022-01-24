Порушення кордону України буде перетином "червоної лінії", зазначив очільник МЗС Литви.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс вважає справжню війну Росії проти України ймовірною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ландсберґіс сказав перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

"Так, ми переконані, що справжня війна є ймовірною можливістю. Моя позиція полягає у тому, що перетин кордону – це вже буде перетином "червоної лінії"", – заявив чиновник.

Також він сказав, що втручання у політичні справи України – це також є перетином "червоної лінії".

На його переконання, нові санкції лише тоді будуть стримувальним фактором для РФ, коли вони будуть "нестерпними".

Читайте такожЗагроза вторгнення в Україну: Байден провів нараду щодо подальших дій у разі агресії РФ (фото)"Ми, по суті, повинні вирішити, чи хочемо ми стримати війну. Якщо ні, то тоді ми повинні застосувати інші засоби, – ми повинні продовжувати надсилати боєприпаси й спорядження, аби українці захищали себе", – додав глава МЗС Литви.

Раніше командувач операції Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенант Олександр Павлюк говорив, що якщо Російська Федерація захопить Україну, то не зупиниться на цьому, і потім мішенями стануть країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія).

Агресія Росії проти України – що треба знати

Навесні 2014 року Росія захопила Крим, також війська РФ вдерлися на частину Донецької та Луганської областей. Російська влада підтримала бойовиків, які на Донбасі створили так звані "ДНР" і "ЛНР". Сама РФ стверджує, що на Донбасі йде "внутрішньоукраїнський конфлікт".

Конфлікт між Україною і Росією загострився восени 2021 року. РФ перекинула до кордону з українською державою багато військових та техніки. В Україні та в низці західних держав заговорили про можливу широкомасштабну агресію РФ.

Президент Володимир Зеленський сказав, що якщо громадяни України захищатимуть себе від армії РФ, то буде "дуже потужна війна".

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