У Путіна наразі не очікують покращення відносин з Великою Британією.

У Кремлі прокоментували призначення Елізабет Трасс на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Особливого оптимізму ця новина Росії не додає.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, пише пропагандистське "РИА Новости".

"Нічого гарного про нас вона не говорила. Більше того, можна сказати з жалем, що її заяви були агресивними на нашу адресу, недружніми та неконструктивними. Виходячи з цього можна припустити, що особливо нічого не зміниться в найближчій перспективі", - заявив Пєсков. Відео дня

Ба більше, прес-секретар Путіна заявив, що Москва не відкидає погіршення відносин з Лондоном "з огляду на непередбачуваність" "ірраціональних" кроків Великобританії.

"Потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій", – додав Пєсков.

Як відомо, 5 вересня міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трасс обрали новим лідером правлячої Консервативної партії.

Вона неодноразово заявляла, що підтримуватиме Україну у протистоянні російській агресії.

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