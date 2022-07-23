Голова МЗС Британії зазначила, що її країна надаватиме допомогу, щоб Україна стала потужнішою, успішнішою після війни, бо вона стане символом демократії.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс запевнила, що після кожної російської ракети, яка влучає в українські міста, її держава надаватиме Україні ще більше допомоги.

Про це Трасс заявила, звертаючись до учасників другого саміту перших леді та джентльменів, що відбувається в Києві, передає ТСН.

"Ми знаємо, що українці борються не лише за їхнє майбутнє, а за демократію, майбутнє та суверенітет як такий. Саме тому перемога України важлива для всіх нас. З кожною ракетою, яка влучає в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, які страждають, ми надаватимемо більше", – заявила голова МЗС.

Вона зазначила, що Британія надаватиме допомогу, щоб Україна стала потужнішою, успішнішою після війни, бо вона стане символом демократії.

"Те, що Путін намагається знищити Україну – він тільки створює потужнішу, об'єднану націю. Великобританія залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Зараз, як ніколи Україна має перемогти", – підкреслила Трасс.

Вона також нагадала, що Британія надає різну військову допомогу – від БТРів до безпілотників, допомагає з підготовкою ЗСУ, запровадила санкції проти низки громадян Росії та російських підприємств.

"Ці дії мають одну мету: посилити президента Зеленського. Ми знаємо, що Україна може виграти війну за підтримки вільного світу", – висловила думку Трасс, додавши, що ніхто не може почуватися в безпеці, допоки Росія не відійде.

"Ми не можемо дозволити подібну агресію в майбутньому. Саме на це і буде спрямована робота Великобританії. Саме тому Великобританія працює з партнерами, щоб надати допомогу з відновленням України... Агресор має програти, і тому ми маємо допомагати українським людям витіснити росіян зі своєї землі", – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня стало відомо, що у Великобританії завершився черговий етап виборів на пост майбутнього лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра. У фінал увійшли колишній міністр фінансів Ріші Сунак і чинний міністр закордонних справ Ліз Трасс.

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