Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс запевнила, що після кожної російської ракети, яка влучає в українські міста, її держава надаватиме Україні ще більше допомоги.
Про це Трасс заявила, звертаючись до учасників другого саміту перших леді та джентльменів, що відбувається в Києві, передає ТСН.
"Ми знаємо, що українці борються не лише за їхнє майбутнє, а за демократію, майбутнє та суверенітет як такий. Саме тому перемога України важлива для всіх нас. З кожною ракетою, яка влучає в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, які страждають, ми надаватимемо більше", – заявила голова МЗС.
Вона зазначила, що Британія надаватиме допомогу, щоб Україна стала потужнішою, успішнішою після війни, бо вона стане символом демократії.
"Те, що Путін намагається знищити Україну – він тільки створює потужнішу, об'єднану націю. Великобританія залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Зараз, як ніколи Україна має перемогти", – підкреслила Трасс.
Вона також нагадала, що Британія надає різну військову допомогу – від БТРів до безпілотників, допомагає з підготовкою ЗСУ, запровадила санкції проти низки громадян Росії та російських підприємств.
"Ці дії мають одну мету: посилити президента Зеленського. Ми знаємо, що Україна може виграти війну за підтримки вільного світу", – висловила думку Трасс, додавши, що ніхто не може почуватися в безпеці, допоки Росія не відійде.
"Ми не можемо дозволити подібну агресію в майбутньому. Саме на це і буде спрямована робота Великобританії. Саме тому Великобританія працює з партнерами, щоб надати допомогу з відновленням України... Агресор має програти, і тому ми маємо допомагати українським людям витіснити росіян зі своєї землі", – сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, 20 липня стало відомо, що у Великобританії завершився черговий етап виборів на пост майбутнього лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра. У фінал увійшли колишній міністр фінансів Ріші Сунак і чинний міністр закордонних справ Ліз Трасс.