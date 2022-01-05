За публічне заперечення геноциду встановлюється кримінальна відповідальність.

Олександр Лукашенко підписав Закон "Про геноцид білоруського народу".

Про це 5 січня повідомляє його прес-служба.

"Законом передбачається юридичне визнання геноциду білоруського народу, вчиненого нацистськими злочинцями та їх посібниками в роки Великої Вітчизняної війни і післявоєнний період (до 1951 року). Під білоруським народом розуміються всі радянські громадяни, які проживали на території БРСР в зазначений період", - йдеться в повідомленні.

За публічне заперечення геноциду білоруського народу встановлюється кримінальна відповідальність. Наприклад, під неї підпадатиме розміщення відповідної інформації у ЗМІ або в інтернеті.

Що таке геноцид: довідка

Геноцид - це форма масового насильства, яку ООН визначає як дії з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку.

Читайте такожМінськ направив Києву ноту через участь білорусів у марші з нагоди дня народження БандериСеред шляхів знищення можуть бути вбивства членів цієї групи, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень або розумового розладу, заходи, розраховані на запобігання дітонародженню, насильницька передача дітей з однієї групи в іншу, умисне створення життєвих умов, розрахованих на повне або часткове фізичне знищення цієї групи.

Як повідомляв УНІАН, раніше більшість опитаних соціологами українців (85%) висловили згоду з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу.

Вас також можуть зацікавити новини: