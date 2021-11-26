Найчастіше винним в організації Голодомору називають особисто Йосипа Сталіна – 44% та загалом центральне керівництво СРСР – 41% опитаних.

Більшість опитаних соціологами українців (85%) згодні з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу.

Про це повідомила соціологічна група "Рейтинг" із посиланням на результати опитування, проведеного 19-21 листопада 2021 року.

Зазначається, що не згодні з таким твердженням 13% опитаних. Останніх найбільше на сході та півдні – це кожен четвертий-п’ятий опитаний у цих макрорегіонах, серед виборців партій "Опозиційна платформа – За життя", партії Мураєва "Наші", партії Шарія.

За даними опитування, найчастіше українці вважають винним в організації Голодомору особисто Йосипа Сталіна – 44% (у 2018 році таких було 47%, у 2008 році – 43%) та загалом центральне керівництво СРСР – 41% (у 2018 році – 39%, у 2008 році – 38%). Ще 17% (у 2018 таких було 28%, у 2008 році – 23%) покладають вину за геноцид на каральнi органи СРСР (НКВС, ГПУ), 12% (у 2018 році – 23%, у 2008 році – 17%) – на вище керівництво Радянської України.

При цьому ще 3% опитаних зазначили, що у Голодоморі винні українські селяни (куркулі), які відмовлялися добровільно віддавати врожай.

Тези про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються 10% опитаних українців (у 2018 році – 5%, у 2008 році – 11%).

Про особисту провину Сталіна та вищого керівництва СРСР у організації Голодомору в Україні частіше зазначали мешканці західних та центральних областей. Натомість, щодо природних причин Голодомору частіше висловлювалися мешканці півдня та сходу. Твердження про природні причини найбільш поширене серед аудиторії, що заперечує геноцид.

Згідно з результатами опитування, 68% громадян зазначили, що добре знають про те, що в останню суботу листопада відзначається День пам’яті жертв голодоморів в Україні. Ще 24% зазначили, що щось чули про це, 8% – взагалі не знають. Вищий рівень обізнаності серед мешканців заходу, старшого покоління виборців партій ВО "Свобода", "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Сила і честь", "Українська стратегія".

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Як зазначають соціологи, за останні роки зростає рівень підтримки ідеї проведення суду над винуватцями Голодомору 1932-33 років: у 2008 – 37%, у 2018 – 48%, у 2021 році – 61%. Також позитивну динаміку має рівень підтримки ініціативи щодо надання компенсацій постраждалим від геноциду та їх сім’ям: у 2008 році – 46%, у 2018 – 63%, у 2021 році – 78%. Ініціатива щодо проведення суду над винуватцями геноциду користуються більшою підтримкою на заході та у центрі України. Натомість ідея щодо виплати компенсацій родинам, що зазнали страждань від Голодомору, користується приблизно однаковою підтримкою у всіх регіонах країни.

Дослідження виявило, що з 31% до 43% зросла кількість тих, хто вважає, що виплачувати компенсації громадянам України, якi постраждали вiд Голодомору 1932-33 років, та членам їх сiмей, має Росія (у 2018 році – 31%, у 2021 році – 43%). Також зросла і кількість тих, хто вважає, що фінансові зобов’язання перед родинами потерпілих мають нести держава Україна (у 2018 році – 10%, у 2021 – 18%), або Організація об’єднаних націй (у 2018 році – 12%, 2021 – 17%).

Тих, хто вважає, що виплачувати компенсації має Росія, найбільше на заході, серед старшого покоління, виборців партій "Європейська солідарність" та ВО "Свобода". Натомість на півдні та сході покладають ці можливі фінансові зобов’язання як на Росію, так і ООН, та державу Україна. Кожен четвертий-п’ятий у південно-східних регіонах вагався з відповіддю на це питання.

Довідка. Опитуванням було охоплено 1600 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка репрезентативності дослідження - не більше 2,4%.

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Автор: Інна Андаліцька