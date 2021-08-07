Нардеп назвав його вбивцею.

Нардеп від провладної "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький назвав Олександра Лукашенко вбивцею і звинуватив його в смертях десятків білорусів.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24". Так він прокоментував смерть білоруського активіста Віталія Шишова в Києві.

Зокрема відповідаючи на питання, чи можна забезпечити безпеку білорусам в Україні, він пояснив, що це буде дуже складно.

"На жаль, в Білорусі вже десятки років існують загони вбивць. Відомі навіть їхні імена. Це навіть колишній директор в'язниці, в якій розстрілювали ув'язнених, адже в Білорусі ще смертна кара, розповідав, як під час зникнення основних політичних опонентів видавали спеціальний пістолет для розстрілу. Є документалки в інтернеті, в яких самі учасники цих розстрілів розповідали, як вони вбивали політичних опонентів", - сказав він.

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Окремо нардеп висловився щодо Лукашенка.

"Вже давно на руках Лукашенка кров десятків убитих, ще десятки, на жаль, доповнилися під час останніх протестів. На жаль, самопроголошений президент сусідньої країни є вбивцею, і у нього є такі загони", - заявив Заблоцький.

Смерть Шишова в Києві: що відомо

Голови громадської організації "Білоруський дім в Україні", громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним 3 серпня на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці. Напередодні співмешканка Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція, - самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

Автор: Юрій Годован