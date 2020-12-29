Політолог констатував: у Лукашенка проблеми з креативом.

Заява Олександра Лукашенка про нібито "тонни контрабандної зброї з України" - це старий пропагандистський трюк, йому вже ніхто не вірить.

Таку думку в ефірі каналу "Україна 24"висловив білоруський політолог та опозиціонер Віталій Римашевський.

"Лукашенко - далеко не молодий політик, і з креативом у нього вже не дуже добре, тому вони використовують ті ж прийоми, які використовували протягом останніх 10 років. Я пам'ятаю, що в 2010 році, після розгону акції протесту, по телевізору показували мікроавтобуси, які проривалися через український кордон зі зброєю, навіть склади зі зброєю одного з кандидатів у президенти. Коли дійшла справа до судів, ця зброя кудись розчинилася, взагалі ніде не фігурувала. Те ж саме сталося в 2014 році, коли показували кадри з арештом людей, показували нібито бойову зброю, і потім нічого не поставили, вони перебували в СІЗО два місяці, потім відпустили", - пояснив він.

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За його словами, Лукашенко думає, "що пропаганда працює, люди дивляться телебачення і вірять".

"Але насправді, ситуація змінилася, білоруській пропаганді не вірить ніхто, інформація про зброю всередині країни виглядає як мінімум несерйозно. Всі ці заяви Лукашенка про тонни зброї ... чому вона вимірюється в тоннах, а не одиницях? Це викликає посмішку, хоча ситуація сумна", - констатував білоруський політолог.

Що сказав Лукашенко про " зброю з України"

25 грудня Олександр Лукашенко заявив, що білоруські спецслужби затримали "терористичну групу", яка нібито везла контрабандою з України "тонни зброї". У Держприкордонслужбі спростували його слова, а в українському МЗС назвали їх інсинуаціями.

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Автор: Юрій Годован