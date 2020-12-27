Олександр Лукашенко розповідає "казки" про "контрабанду зброї з України", щоб відвернути увагу від ситуації всередині своєї держави. Подібні його заяви ніколи раніше не підтверджувалися.
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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, коментуючи недавню гучну заяву Лукашенка. Він зазначив, що наразі спостерігається зменшення виявлення зброї на кордоні з Білоруссю.
На питання, чому Білорусь намагається маніпулювати темою контрабанди зброї з України, речник Держприкордонслужби відповів: "Скоріше за все, такими заявами вони хочуть відвернути увагу від внутрішньої ситуації в своїй країні. На моїй пам’яті щонайменше три заяви були зроблені в подібному ключі саме Лукашенком. Але в жодному випадку не було отримано підтвердження таким словам. Натомість ми спостерігаємо зменшення виявлення зброї на кордоні з Білоруссю як в минулому році, так і в цьому. За 11 місяців цього року лише 48 одиниць зброї було виявлено на кордоні з Білоруссю. Водночас, якщо її кваліфікувати, то це більше травматична зброя, мисливська, при тому що 10 одиниць везли з території Білорусі".
Демченко запевнив, що українські прикордонники мають достатньо сил, щоб контролювати кордон з Білоруссю в умовах політичної кризи в сусідній державі.
За його словами, слова Лукашенко про українську зброю – "це більше казки".
"Якщо здійснено порушення зі сторони України, а білоруські прикордонники затримали, то вони мають інформувати про те, що відбулося порушення, і наголосити Україні, що треба більш пильно охороняти кордон. Ми не спостерігаємо таких заяв, які б підтверджували затримання по той бік кордону", - сказав Демченко.
25 грудня Олександр Лукашенко заявив, що білоруські спецслужби затримали "терористичну групу" яка нібито везла контрабандою з України "тонни зброї".
Що відбувається в Білорусі: хроніка протестів
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%.
- Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися сутички з силовиками. 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.
- У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багатьох з них під час затримання і в СІЗО сильно били.
- Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі та вважає Лукашенка не легітимним президентом.
- 16 серпня в Мінську відбувся наймасштабніший в історії Білорусі Марш за свободу. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Масштабні акції у вихідні дні стали своєрідною традицією.
- 17 серпня підприємства по всій Білорусі почали страйкувати.
- Лукашенко перед працівниками МКЗТ заявив: "поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде".
- Білоруська опозиція створила Координаційну раду, мета якої - забезпечити транзит влади.
- Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що може залучити армію для розгону протестувальників. Також про готовність застосування бойової зброї проти протестувальників заявили й в білоруському МВС.
- 15 Вересня Верховна Рада України прийняла заяву щодо подій у Білорусі. Нардепи назвали вибори нечесними, засудили репресії і підтримали введення Євросоюзом санкцій проти білоруських чиновників.
- 17 вересня Європарламент не визнав перемогу Лукашенка на виборах і визнав Координаційну раду білоруської опозиції тимчасовим представницьким органом білорусів.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Олександра Лукашенка не означає визнання його легітимності на посаді президента.
- Країни Заходу запровадили санкції проти Лукашенка та представників його режиму. До них планує долучитися й Україна.
- 26 жовтня в Білорусі розпочався безстроковий загальнонаціональний страйк.
- У Мінську ввечері 12 листопада помер протестувальник Роман Бондаренко, якого 11 листопада невідомі особи в масках викрали з так званої "площі Змін". Це викликало чергову хвилю протестів в Білорусі.
- 26 листопада МЗС Білорусі викликало українського посла Ігоря Кизима через мітинги біля посольства Білорусі в Києві на підтримку протестувальників в Мінську. Також Білорусь підготувала санкції проти офіційних осіб України.
- Влада Білорусі у грудні вирішили закрити наземні кордони. Згідно з постановою, із Білорусі зможуть виїжджати громадяни, які мають посвідку на проживання або трудовий договір у іншій країні, а також ті, хто хоче залишити країну з поважних причин: у зв'язку з важкою хворобою або смертю близького родича або подружжя, який знаходиться за кордоном або для отримання медичної допомоги, для отримання освіти. При цьому виїзд із країни з посвідкою на проживання, а також на навчання або роботу буде дозволений не частіше одного разу на шість місяців.
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