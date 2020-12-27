Речник Держприкордонслужби України прокоментував слова Олександра Лукашенка.

Олександр Лукашенко розповідає "казки" про "контрабанду зброї з України", щоб відвернути увагу від ситуації всередині своєї держави. Подібні його заяви ніколи раніше не підтверджувалися.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, коментуючи недавню гучну заяву Лукашенка. Він зазначив, що наразі спостерігається зменшення виявлення зброї на кордоні з Білоруссю.

На питання, чому Білорусь намагається маніпулювати темою контрабанди зброї з України, речник Держприкордонслужби відповів: "Скоріше за все, такими заявами вони хочуть відвернути увагу від внутрішньої ситуації в своїй країні. На моїй пам’яті щонайменше три заяви були зроблені в подібному ключі саме Лукашенком. Але в жодному випадку не було отримано підтвердження таким словам. Натомість ми спостерігаємо зменшення виявлення зброї на кордоні з Білоруссю як в минулому році, так і в цьому. За 11 місяців цього року лише 48 одиниць зброї було виявлено на кордоні з Білоруссю. Водночас, якщо її кваліфікувати, то це більше травматична зброя, мисливська, при тому що 10 одиниць везли з території Білорусі".

Демченко запевнив, що українські прикордонники мають достатньо сил, щоб контролювати кордон з Білоруссю в умовах політичної кризи в сусідній державі.

За його словами, слова Лукашенко про українську зброю – "це більше казки".

"Якщо здійснено порушення зі сторони України, а білоруські прикордонники затримали, то вони мають інформувати про те, що відбулося порушення, і наголосити Україні, що треба більш пильно охороняти кордон. Ми не спостерігаємо таких заяв, які б підтверджували затримання по той бік кордону", - сказав Демченко.

25 грудня Олександр Лукашенко заявив, що білоруські спецслужби затримали "терористичну групу" яка нібито везла контрабандою з України "тонни зброї".

Що відбувається в Білорусі: хроніка протестів

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.Згідно з офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%.

Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися сутички з силовиками. 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.

У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багатьох з них під час затримання і в СІЗО сильно били.

Європейський Союз не визнав результатів виборів президента Білорусі та вважає Лукашенка не легітимним президентом.

16 серпня в Мінську відбувся наймасштабніший в історії Білорусі Марш за свободу. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Масштабні акції у вихідні дні стали своєрідною традицією.

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Автор: Андрій Василюк