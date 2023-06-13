Раніше лідер Білорусі на тлі повідомлень про те, що він, можливо, смертельно хворий, заявив, що переніс аденовірус. За словами Лукашенка, якби він хворів серйозно, Путін викликав би йому десяток лікарів.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко уточнив, скільки буде "відходити" від своєї хвороби після чуток про можливу передчасну смерть.

Раніше Лукашенко заявив, що перехворів на аденовірус. За словами диктатора, фахівці орієнтуються на термін в три місяці. Його слова цитує білоруська BELTA.

"Не така заразна, як коронавірус, але нічого хорошого і приємного немає. Відходити від цього, як мені сказали фахівці, людина буде довгий час, відновлюватися остаточно. Три місяці, може", - заявив лідер Білорусі.

Також він назвав "неймовірною тупістю" повідомлення про те, що в період візиту до Москви (на честь 9 травня) його госпіталізували в Центральну клінічну лікарню Москви. Він уточнив, що якби йому стало дійсно погано, Путін викликав би йому десяток лікарів.

"Це дурість і тупість неймовірна. Якби мені потрібна була б допомога, то до мене протягом декількох годин з того ж ЦКЛ Путін би надіслав десяток лікарів. Тому все це брехня, і ви цьому не вірте", - заявив він.

Чутки про "смертельну" хворобу Лукашенка

Нагадаємо, що Лукашенко своїм млявим виглядом під час візиту на парад на честь 9 травня в Москві дав підгрунтя чуткам про те, що смертельно хворий. Місцеві ЗМІ повідомляли, що йому екстрено викликали бригаду медиком та госпіталізували в ЦКЛ.

Говорилося про можливий збій в організмі Лукашенка, а також про серйозний вірус, яким нібито також перехворіли його близькі. Серед аргументів наводився раптово захриплий голос диктатора.

Раніше білоруський опозиціонер Павло Латушко поділився інсайдом про те, що стан здоров'я Лукашенка погіршується й йому потрібна термінова операція.

Однак ряд журналістів вважає, що єдина серйозна хвороба Лукашенка полягає у надмірній хитрості. Зокрема, Бачо Корчілава вважає, що таким чином Лукашенко намагається обдурити Путіна та в черговий раз уникнути теми про відкритий вступ військ Білорусі у війну проти України.

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