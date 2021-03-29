Зазначається, що у президента Білорусі є ще вісім схожих маєтків та автопарк елітних авто.

Журналісти програми «ЖВЛ» на каналі 1+1 показали елітний маєток під Мінськом та цілий автопарк автівок президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Читайте також"Справжній президентський люкс": журналісти показали хороми сина Лукашенка (фото)Ролик опублікований на YouTube-каналі ЖВЛ.

Попри те, що згідно з декларацією у власності у Лукашенка немає нерухомості, ЗМІ знайшли територію глави держави в лісі під Мінськом, на якій він побудував житловий комплекс, ресторан, спортзал та навіть власний вертолітний майданчик.

Також зазначається, що у президента Білорусі є ще вісім схожих маєтків та автопарк загальною вартістю 4 мільйони євро.

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Автор: Катерина Шварц