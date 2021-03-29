Журналісти програми «ЖВЛ» на каналі 1+1 показали елітний маєток під Мінськом та цілий автопарк автівок президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Читайте також"Справжній президентський люкс": журналісти показали хороми сина Лукашенка (фото)Ролик опублікований на YouTube-каналі ЖВЛ.
Попри те, що згідно з декларацією у власності у Лукашенка немає нерухомості, ЗМІ знайшли територію глави держави в лісі під Мінськом, на якій він побудував житловий комплекс, ресторан, спортзал та навіть власний вертолітний майданчик.
Також зазначається, що у президента Білорусі є ще вісім схожих маєтків та автопарк загальною вартістю 4 мільйони євро.
Вас також можуть зацікавити новини
- Лукашенко присвоїв своєму старшому синові звання генерал-майора
- Лукашенко хоче розмістити в Білорусі військові літаки Росії
- "Золоте дно": NEXTA опублікувала фільм про статки Лукашенка (відео)
- "Золоте дно": фільм про розкішні палаци Лукашенка зібрав мільйон переглядів менш ніж за добу
- У Мінську проходять затримання: силовики "пов’язали" журналістів й одного опозиційного політика
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram