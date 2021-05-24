Серед іншого підписані закони забороняють неузгоджені мітинги, а також дозволяють владі припиняти роботу електрозв'язку у країні.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в понеділок, 24 травня, підписав три закони, які запроваджують нові обмеження для роботи ЗМІ, проведення масових заходів, а також функціонування електрозв'язку у країні.

Повідомлення про підписання цих документів опубліковані на офіційному сайті глави держави.

Закон про електрозв'язок

Так, закон, який вносить зміни до законодавства про електрозв'язок, передбачає, що з метою попередження ситуацій, створюючих загрозу національній безпеці, держава може вживати заходів щодо обмеження функціонування мереж електрозв'язку і засобів електрозв'язку, що до них належать. А саме, влада може обмежувати час і обсяги їх використання, змінювати режими роботи.

Крім того, державі дозволено призупиняти функціонування мереж електрозв'язку і засобів електрозв'язку, що до них належать, тобто тимчасово припиняти їх роботу.

Повноваження з управління мережею електрозв'язку загального користування надаються оперативно-аналітичному центру при президентові, а невиконання операторами електрозв'язку вимог, відповідно до закону, буде грубим порушенням законодавства про ліцензування діяльності в галузі зв'язку.

Закон набирає чинності після його офіційного опублікування.

Закон про ЗМІ

Також Лукашенко підписав закон, що змінює законодавство про засоби масової інформації.

Він розширив перелік інформації, поширення якої у ЗМІ та на інтернет-ресурсах заборонено. Зокрема, вводиться заборона на:

публікацію результатів опитувань громадської думки щодо суспільно-політичної ситуації, проведених без отримання необхідної акредитації;

публікацію гіперпосилань на повідомлення та матеріали, що містять інформацію, поширення якої заборонено.

Генеральний прокурор, прокурори областей, міста Мінська отримали право обмежувати доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань, через які поширюються відомості, "спрямовані на пропаганду екстремістської діяльності або ті, що містять заклики до такої діяльності", а також інша інформація, поширення якої "здатне нашкодити національним інтересам".

Читайте такожУ Білорусі заблокували TUT.BY - один із найбільших незалежних інформресурсівОбмежити доступ до інтернет-ресурсів, а також припинити випуск ЗМІ, відповідно до закону, можна на підставі рішення Міжвідомчою комісією з безпеки в інформаційній сфері, якщо вона вважатиме, що там опубліковані інформаційні повідомлення, поширення яких здатне "завдати шкоди національним інтересам".

Також поряд із рішенням суду випуск ЗМІ може бути припинений рішенням Мінінформу. Наприклад, у разі винесення юридичній особі, на яку покладено функції редакції ЗМІ, або засновнику ЗМІ, або власнику мережевого видання двох і більше письмових попереджень.

Крім того, закон передбачає заходи, "спрямовані на мінімізацію іноземного впливу на білоруський інформаційний ринок". Так, незалежно від часу створення ЗМІ, їх засновниками не можуть виступати іноземні юридичні особи, іноземні громадяни та особи без громадянства, а також юридичні особи з іноземною участю.

Також журналістів ЗМІ можна позбавити акредитації, якщо вони або юридична особа, на яку покладено функції редакції:

порушили встановлений порядок акредитації

або поширили відомості, що "не відповідають дійсності й ганьблять ділову репутацію організації, яка акредитувала журналіста",

або вчинили умисне протиправне діяння у процесі професійної діяльності.

Закон закріплює можливість обмеження доступу до копії інтернет-ресурсу, доступ до якого раніше був обмежений.

Основні положення документа набирають чинності через місяць після його офіційного опублікування.

Закон про масові заходи

Лукашенко вніс зміни й у законодавство про масові заходи.

Так, він виключив повідомлювальний порядок організації масових заходів. Після набрання законом чинності всі масові заходи повинні проводитися виключно на підставі дозволу місцевих органів.

Читайте такожПерехоплення літака Білоруссю: опубліковано фрагмент переговорів диспетчера з пілотомТакож забороняється збирати, отримувати та використовувати гроші або інше майно, виконувати будь-які роботи або надавати послуги, щоб оплатити витрати, що виникли через притягнення когось до відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів.

Вводиться заборона висвітлювати в режимі реального часу масові заходи, що проводяться з порушенням встановленого порядку, з метою їх популяризації або пропаганди. Ця заборона буде поширюватися зокрема й на журналістів засобів масової інформації.

Журналістам під час виконання їх обов'язків забороняється виступати як організаторам або учасникам масових заходів.

Місцеві органи та органи внутрішніх справ отримують право призупиняти роботу інфраструктури (торгових об'єктів, об'єктів громадського харчування, транспорту, ярмарків, організацій усіх форм власності) в місцях проведення масових заходів та за маршрутами прямування їх учасників.

Крім того, закріплюється відповідальність політичних партій та громадських об'єднань за публічні заклики своїх керівників і членів керівних органів до організації та проведення масового заходу до отримання дозволу на його проведення.

Основні положення закону набирають чинності через місяць після його офіційного опублікування.

Інші нові законодавчі зміни в Білорусі

17 травня Лукашенко вніс зміни до законів, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ і низки інших правоохоронних органів та воєнізованих організацій.

Зокрема, документ наділяє органи внутрішніх справ правом застосовувати бойову і спеціальну техніку під час припинення масових заворушень.

Крім того, закон передбачає, що співробітники правоохоронних органів не несуть відповідальності за завдану шкоду, якщо це здійснювалося відповідно до вимог законодавчих актів, що регулюють діяльність цих органів.

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Автор: Катерина Комолова