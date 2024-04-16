У Путіна кажуть, що є нюанси, які "значно ускладнюють процес розгляду подібних ініціатив".

Кремль відхилив заклик президента Франції Еммануеля Макрона до "олімпійського перемир'я" в Україні.

Як пише The Guardian, речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що є дещо, що "значно ускладнює процес розгляду подібних ініціатив".

Відповідаючи на запитання про ідею Макрона, Пєсков сказав, що і Путін, і російські військові "помітили, що, як правило, київський режим використовує такі ідеї, такі ініціативи, щоб спробувати перегрупуватися, спробувати переозброїтися".

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Пєсков зазначив, що офіційних кроків щодо перемир'я поки не було.

Ідея Макрона про перемир'я

Президент Франції Еммануель Макрон сподівається домовитися про припинення вогню в Україні та Газі на час літніх Олімпійських ігор. Він розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

"Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру", – сказав Макрон.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін відреагував на ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо перемир'я в Україні на час Олімпіади.

Офіцер наголосив, що чергова ініціатива про припинення вогню на певний період - "це вже навіть не смішно".

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