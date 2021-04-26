Ситуація на кордоні України та РФ стала однією з тем розмови Макрона і Путіна.

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін провели з ініціативи першого телефонну розмову.

Про це пише ТСН із посиланням на французьке видання Le Figaro.

Однією з тем розмови стала ситуація на кордоні України і РФ - Макрон висловив Путіну стурбованість і закликав його відвести війська.

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Він також відзначив підтримку своїх партнерів після серії висилок європейських дипломатів Росією. Росія і захід в останні тижні збільшили кількість перехресних висилок дипломатів на тлі посиленої напруженості навколо України й справи Олексія Навального.

Також Макрон закликав Путіна сумлінно і на тривалий термін знизити напруженості з Україною: відвести війська і важку техніку на кордоні, чітко підтвердити режим припинення вогню.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками й українськими військовими в Донецькій області. Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

22 квітня Росія заявила, що починає відведення військ Південного і Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, в пункти постійної дислокації з 23 квітня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що"всі поставлені цілі досягнуті".

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Автор: Юрій Годован