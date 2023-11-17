Єврокомісія невдоволена потоком дезінформації в Twitter.

Європейська комісія заборонила офіційним структурам Європейського союзу розміщувати платну рекламу на сторінках соціальної мережі X (колишній Twitter), що належить Ілону Маску. Як стало відомо виданню Politico з власних джерел, єврочиновники занепокоєні "поширенням дезінформації" у цій соцмережі.

У записці, надісланій усім керівникам структурних підрозділів, заступник головного речника Єврокомісії Дана Спінант пояснила, що через поширення дезінформації на X, особливо щодо війни Ізраїлю та ХАМАС, їм рекомендовано тимчасово призупинити розміщення реклами на цій платформі до окремої вказівки, аби "уникнути ризиків завдати шкоди репутації" Європейської комісії.

Служби ЄС все ще можуть використовувати X для спілкування через численні сторінки офіційних профілів. Але відділ комунікації наказав припинити платну рекламу на платформі.

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За словами Спінант, зараз розглядається можливість використання альтернативних платформ (наприклад, LinkedIn, Instagram або Facebook) та цифрової реклами на веб-сайтах, коли це доречно. Єврокомісія також вивчає нові платформи, щоб "диверсифікувати нашу присутність у соціальних мережах".

Єврокомісія і Twitter

Як писав УНІАН, соцмережа X (Twitter) перебуває під пильною увагою в Європі. Єврокомісія у жовтні надіслала компанії офіційний запит на інформацію, щоб там пояснили, як соцмережа бореться із незаконним контентом і дезінформацією на своїх сторінках. Особливо в контексті нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Варто зазначити, що Єврокомісія вже давно має суперечки з Ілоном Маском через європейські закони щодо модерації контенту в соцмережах. За чутками Маск навіть розмірковує над тим, аби просто припинити роботу Twitter в Європі, аби не мати клопоту із Єврокомісією.

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