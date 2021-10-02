Мати політика заявила, що арешт її сина був для неї повною несподіванкою.

Мати екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Гіулі Аласанія ввечері в п'ятницю прибула в Тбілісі з Києва.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Мати політика заявила, що арешт її сина був для неї повною несподіванкою.

"Востаннє я говорила з сином кілька днів тому і була впевнена, що він перебуває в Україні. Його арешт став для мене повною несподіванкою, і я вирішила летіти в Тбілісі", - сказала вона.

Також вона стверджує, що нічого не знала про плани Міхеїла Саакашвілі повернутися до Грузії.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Про арешт Міхеїла Саакашвілі в Батумі стало відомо 1 жовтня. Він був заарештований місцевими правоохоронцями, повернувшись на батьківщину вперше за 8 років.

Читайте такожУ прокуратурі Грузії виключили екстрадицію Саакашвілі до УкраїниЗа словами прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, у поліції була попередня інформація про переміщення Саакашвілі з України до Грузії.

Адвокат політика Бека Басилая стверджує, що ще не зміг зв'язатися з ним, і називає затримання свого клієнта політичним актом.

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

Але вже 1 жовтня Саакашвілі оголосив, що прибув до грузинського Батумі.

Після його затримання Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії для отримання офіційної інформації про підстави і обставини того, що сталося.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вже попередила, що за жодних обставин не помилує свого попередника.

Автор: Олег Давигора