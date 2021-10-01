Саломе Зурабішвілі категорично відреагувала на можливість звільнити свого попередника від кримінальної відповідальності.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати свого попередника Міхеїла Саакашвілі, який був затриманий в Батумі.

Про це повідомляє грузинська редакція "Радіо Свобода".

"Всі єдині перед законом. Багато хто сьогодні запитує: чи помилує президент Саакашвілі. Відповідь одна, проста і остаточна: ні, ніколи", - запевнила Зурабішвілі під час брифінгу 1 жовтня, звинувативши свого попередника в тому, що його режим "зневажав права людини, вільний бізнес і верховенство закону".

Зурабішвілі додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але визнала, що того "вимагало верховенство закону".

"Він прийняв неприйнятне для президента країни рішення, коли пішов з громадянства і коли порушив сьогодні кордон і закон, спробувавши підірвати авторитет державних правоохоронних органів", - говорить президент Грузії.

За її словами, дії Саакашвілі "призвели до дестабілізації в країні".

Затримання Саакашвілі в Грузії

Про арешт Міхеїла Саакашвілі в Батумі стало відомо 1 жовтня. Він був заарештований місцевими правоохоронцями, повернувшись на батьківщину вперше за 8 років.

Читайте такожПроти затриманого в Грузії Саакашвілі порушено нову кримінальну справуЗа словами прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, у поліції була попередня інформація про переміщення Саакашвілі з України до Грузії.

Адвокат політика Бека Басилая стверджує, що ще не зміг зв'язатися з ним, і називає затримання свого клієнта політичним актом.

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

Але вже 1 жовтня Саакашвілі оголосив, що прибув до грузинського Батумі.

Після його затримання Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії для отримання офіційної інформації про підстави і обставини того, що сталося.

Автор: Станіслав Кожемякін