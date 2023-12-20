Чоловік пограбував трьох пасажирів на борту рейсу з Вʼєтнаму до Сингапуру.

Громадянин Китаю вкрав під час польоту біля 23 тисяч доларів. Це сталося на борту рейсу з Вʼєтнаму до Сингапуру 16 грудня.

Як пише CNN, у крадіжці звинувачують пасажира бюджетної авіакомпанії Scoot зі складу Сінгапурських авіаліній. В обвинувальному акті сказано, що 52-річний Чжан Сюцян нібито обікрав трьох пасажирів.

Так, у першої жертви він витягнув з рюкзака 3 мільйони в'єтнамських донгів ($123). З сумки ще одного пасажира китаєць вкрав 510 мільйонів в'єтнамських донгів ($20 950) і 50 сінгапурських доларів ($38). Крім того, в конверті з сумки третього пасажира він забрав $1000 і 930 сінгапурських доларів ($700).

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"Про можливу крадіжку, яка трапилася в салоні літака, екіпаж попередив один із пасажирів. Екіпаж викликав поліцію аеропорту. Правоохоронці окремо вивели з літака пасажирів, щодо яких здійснюватимуть розслідування, а висадка решти людей відбулася у звичайному режимі", – сказав представник авіакомпанії.

Підозрюваного у крадіжці чоловіка відправили під варту для проведення подальшого розслідування. Йому може загрожувати штраф, до трьох років увʼязнення, або обидві санкції.

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