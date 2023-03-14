Тарантінівські пристрасті розгорнулися в місті Желєзногорськ під Красноярськом.

Житель Красноярського краю Росії пограбував приятеля, щоб на ці гроші влаштувати поминки улюбленого кота. Про це повідомляє регіональне управління МВС Росії.

Як з'ясувало слідство, в липні минулого року група чоловіків розпивала спиртне. 45-річний учасник сабантуя відправився в магазин за черговою порцією міцного і по дорозі побачив, що його кота, який гуляв на вулиці, збив автомобіль.

П'яна компанія поховала кота у дворі, після чого господар відправився в фотоательє і замовив фотографію загиблої тварини в траурній рамці. Повернувшись до товаришів по чарці, чоловік зажадав у одного з приятелів грошей на "гідні поминки".

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Отримавши відмову, убитий горем господар чотириногого затіяв бійку і відібрав у приятеля сумку з 3,5 тисячами рублів. З цією здобиччю нападник відправився заливати горе наодинці, а власник викрадених грошей звернувся в поліцію.

Розглянувши матеріали кримінальної справи, суд визнав котолюба винним у грабежі і призначив йому покарання у вигляді 4,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

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