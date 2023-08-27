У скриньці було приблизно 500 євро.

У Швейцарії альпіністи пограбували скриньку для пожертвувань, яка була розташована на висоті понад 2 км.

Для того, щоб дістатись скриньки альпіністи-злодії перетнули ущелини на вузьких сталевих тросах - цей скелелазний маршрут є одним із найскладніших маршрутів на перевалі Геммі, пише BBC. За даними видання, скринька розташована на висоті 2350 м й належить місцевому клубу скелелазіння, який підтримує маршрут на перевалі в належному стані. Але тепер її виявили знайшли розбитою та порожньою.

За словами гіда та члена клубу Річарда Верлена, в скриньці було 400-500 швейцарських франків (420-520 євро).

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"Маршрут класифікується як найскладніший і включає сходження, а також підйом по драбинах, прикручених до вертикальної скелі, і проходження ущелин на вузьких сталевих тросах. Скринька для пожертв була доступна лише найдосвідченішим альпіністам", - прокоментували в клубі і додали, що очевидно злодії мали при собі необхідні інструменти, аби зламати скриньку.

Також у клубі зауважили, що в даний час погода досить сприятлива і на вершину піднімаються чимало альпіністів, тому визначити, хто вкрав гроші, майже неможливо.

Пограбування скриньок для пожертв

Час від часу у світі стаються досить дивні пограбування. Так, наприклад в Україні, а саме у Львові чоловік пограбував церкву. Зловмисник проник до храму і викрав звідти скриньку з пожертвами. У Залізничний відділ поліції звернувся парафіяльний священик однієї із львівських церков. Він повідомив, що вночі невідома особа, розбивши вікно, проникла в приміщення храму і викрала скриньку з пожертвами, в якій знаходилося близько 6 тис. грн.

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