Найчастіше про надмірну допомогу Києву говорять прихильники Республіканської партії.

Майже половина (48%) американських виборців вважають, що США витрачають "занадто багато" на військову та фінансову допомогу Україні. Це показало опитування Мічиганського університету, результати якого публікувати Financial Times. У той же час 27% опитаних вважають, що Вашингтон виділяє Києву "правильну суму". Ще 11% американців переконані, що США допомагають Україні недостатньо.

Найчастіше про надмірну допомогу Києву говорять прихильники Республіканської партії (65%). Серед прихильників демократів такої точки зору дотримується кожен третій (32%). Також 40% американців заявили, що США витрачають "занадто багато" на військову та фінансову допомогу Ізраїлю. Зворотної думки дотримуються 30%.

Високий рівень опору військовій допомозі Україні та Ізраїлю був виявлений американськими соціологами на тлі зростаючого занепокоєння з приводу стану американської економіки. Тільки 25% респондентів назвали її стан "хорошим" або "відмінним".

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Політична ситуація в США

Політичне становище президента Джо Байдена знаходиться на найслабшій точці за час його президентства, і виборці вперше віддали перевагу його конкуренту Дональду Трампу.

Як показує нове передвиборче опитування Wall Street Journal, Байден відстає від Трампа на 4 процентних пункти, 47% проти 43%, в гіпотетичному голосуванні тільки з цими двома кандидатами. Якщо до цього списку додаються п'ять потенційних сторонніх і незалежних кандидатів, то перевага Трампа збільшується до 6 пунктів, з 37% до 31%.

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