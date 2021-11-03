У Саудівській Аравії будують трирівневе місто, яке буде у 33 рази більше за Нью-Йорк. Мегаполіс майбутнього отримав назву Неом, футуристичне лінійне місто простягнеться аж на 170 км вглиб півострова. Це буде найдовший населений пункт у світі.
Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів" на телеканалі 2+2.
Мегаполіс майбутнього стане цивілізаційною революцією, у місті вже почалися інфраструктурні роботи. Нині Неом побудований менше ніж на 1%, проте планується, що перші мешканці зможуть заселитися у місто вже у 2024 році.
У мегаполісі на першому місці буде людина, проте Неом прагне захищати та зберігати природу. Саме тому місто буде повністю працювати за рахунок відновлювальних джерел енергії. У мегаполісі не буде транспорту, усі засоби пересування помістять на другий рівень міста, під землю.
Читайте такожІнвестори з Саудівської Аравії зацікавилися українськими технологіямиНа місці майбутнього мегаполісу вже почалися інфраструктурні роботи, туди вже переміщують землю. На будування міста витратять 500 мільярдів доларів. Неом стане "державою у державі" - у мегаполісі будуть свої закони. Так, у місті буде дозволено продавати алкоголь, хоча у всій Саудівській Аравії спиртні напої продавати забороняється.
Їжею місто забезпечать за допомогою нових технологій та ферм із опріснення морської води. Крім того, передбачається, що більшість робіт з обслуговування життєдіяльності мегаполісу будуть виконувати роботи.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Саудівська Аравія створить парк розваг на нафтовій вишці. Комплекс The Rig включатиме три готелі, ресторани світового рівня, вертолітні майданчики і парк атракціонів.
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