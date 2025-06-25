За словами Пєскова, зараз завершується виконання всіх домовленостей гуманітарного характеру.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що обмін думками щодо проєктів меморандумів про припинення вогню між Росією та Україною зараз не триває. Його слова цитують росЗМІ.

"Наразі завершується виконання всіх домовленостей гуманітарного характеру, які були досягнуті під час другого раунду (переговорів - УНІАН). Після цього настане черга визначитися з датами їх продовження", - сказав Пєсков у коментарі журналістам.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський говорив про те, що українська сторона не сприйматиме всерйоз російський "меморандум" про припинення вогню. Він заявив під час спілкування з журналістами, що цей документ є ультиматумом.

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"Це ультиматум, і його не будуть сприймати ні українська сторона, ні будь-хто інший всерйоз, тому що там ультиматум. Тобто цей меморандум - непорозуміння", - сказав президент України.

"Меморандум" РФ про припинення вогню - що відомо

Нагадаємо, що раніше росЗМІ опублікували повний текст "меморандуму" Кремля про припинення вогню. Цей документ містить три розділи з двома варіантами умов припинення вогню.

Зокрема, росіяни вимагають повного виходу ЗСУ з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Також РФ хоче, щоб Україна припинила мобілізацію і почала демобілізацію військових.

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