Сторінка працюватиме у форматі запитань і відповідей.

Британська служба контррозвідки завела акаунт в Instagram, щоб стати більш відкритою для громадян.

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"МІ-5" у своїй першій публікації показала, яке приміщення щодня бачать її працівники і зазначила - тут зберігаються деякі з найбільших секретів Великобританії.

Сторінка працюватиме у форматі запитань і відповідей, які даватимуть громадянам нинішні працівники контррозвідки.

Також на ній планують спростовувати стереотипи - наприклад зі стрічок про "агента 007".

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Автор: Людмила Жерновська