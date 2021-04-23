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Британська служба контррозвідки завела акаунт в Instagram, щоб стати більш відкритою для громадян.
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"МІ-5" у своїй першій публікації показала, яке приміщення щодня бачать її працівники і зазначила - тут зберігаються деякі з найбільших секретів Великобританії.
Сторінка працюватиме у форматі запитань і відповідей, які даватимуть громадянам нинішні працівники контррозвідки.
Також на ній планують спростовувати стереотипи - наприклад зі стрічок про "агента 007".
Британська служба контррозвідки зареєструвалася в Instagram, щоб стати більш відкритою
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