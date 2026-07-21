У мережі показали, як виглядатиме iPhone 18 Pro в унікальному вишневому кольорі

До осінньої презентації Apple залишається ще кілька місяців, але про новий iPhone відомо вже майже все.

Інсайдер Джон Проссер опублікував відео з деталізованими рендерами iPhone 18 Pro, головним акцентом якого стала найобговорюваніша "фішка" майбутніх смартфонів Apple – камера зі змінною діафрагмою. А ще можна оцінити новий колір – темно-вишневий.

На відміну від програмної обробки, повноцінна апаратна змінна діафрагма дозволить не тільки точніше контролювати кількість світла, яке потрапляє на сенсор, а й керувати глибиною різкості, а також адаптувати зйомку до різних сценаріїв.

Змінна діафрагма в смартфонах уже довела свою ефективність у Android-виробників, зокрема Xiaomi та Honor, але для iPhone це буде фактично дебют технології.

Відео дня

Рендери підтверджують ранні чутки: "космічний помаранчевий", що став візитною карткою Apple iPhone 17 Pro, піде у відставку – його місце займе новий червоний колір, який у мережі називають Dark Cherry (темно-вишневий).

Також повернуться повністю чорний і світло-блакитний кольори на зразок Sierra Blue із лінійки iPhone 13 Pro. При цьому загальний дизайн "прошок" залишиться звичним із блоком камери у вигляді квадратного "плато".

Окрім нової камери, лінійці iPhone 18 Pro приписують 12 нововведень. Серед них – новий процесор A20 Pro, виготовлений за 2-нм техпроцесом, більш компактний Dynamic Island, покращені екрани LTPO+ і рекордний акумулятор для моделі Pro Max.

Bloomberg пише, що презентація нових iPhone відбудеться 9 вересня. Apple планує змінити свою 15-річну традицію та розділити реліз серії iPhone 18 на дві частини. Так, преміальні флагманські моделі (Pro, Pro Max і складаний iPhone) вийдуть восени 2026 року, а базовий iPhone 18 з’являться навесні 2027 року.

До цього Проссер поділився такими ж рендерами iPhone Air 2, який теж має вийти навесні 2027 року. Тонкий iPhone працюватиме швидше й довше за оригінальний смартфон, а також отримає покращену камеру.

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