Аксьонов доручив "віце-прем'єру" регіону провести службове розслідування.

"Міністр" культури Криму Аріна Новосельська під час наради "Ради Міністрів Республіки Крим" вилаялася в мікрофон.

Читайте такожБудинок Скрипаля в Солсбері виставлять на продаж: названо умову (відео)Ролик доступний на Youtube.

Так, виступ "глави" Криму Сергія Аксьонова перервав крик Новосельської.

"Ну *б твою матір, поставили як мавпі", - вилаялася вона.

Аксьонов обурився і доручив "віце-прем'єру" регіону Михайлу Назарову провести службове розслідування.

Новосельська почала вибачатися, пояснивши, що у неї випадково включився мікрофон.

"Вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка! Вибачте заради бога. Колеги, вибачте, будь ласка. У мене машина відключилася. Сергій Валерійович, вибачте заради бога", - сказала вона.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська