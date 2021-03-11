"Міністр" культури Криму Аріна Новосельська під час наради "Ради Міністрів Республіки Крим" вилаялася в мікрофон.
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Так, виступ "глави" Криму Сергія Аксьонова перервав крик Новосельської.
"Ну *б твою матір, поставили як мавпі", - вилаялася вона.
Аксьонов обурився і доручив "віце-прем'єру" регіону Михайлу Назарову провести службове розслідування.
Новосельська почала вибачатися, пояснивши, що у неї випадково включився мікрофон.
"Вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка! Вибачте заради бога. Колеги, вибачте, будь ласка. У мене машина відключилася. Сергій Валерійович, вибачте заради бога", - сказала вона.
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