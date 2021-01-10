Ашбахер відкинула всі звинувачення, стверджуючи, що наукові роботи було написано відповідно до стандартів.

Міністр праці, сім'ї та молоді Австрії Крістіні Ашбахер йде у відставку через звинувачення в плагіаті в її наукових роботах.

Про це повідомляє DW.

Читайте такожЧленів комісії, яка не знайшла плагіату в дисертації Шкарлета, звинуватили у плагіаті

У плагіаті її звинуватив 37-річний фахівець з медіаведення Штефан Вебер, який стверджував, що в наукових роботах Ашбахер є плагіат і сфальсифіковані цитати.

Йшлося про її дипломну та докторську роботи. Також він звинуватив її в недостатньому знанні німецької.

Ашбахер відкинула всі звинувачення, стверджуючи, що наукові роботи написані відповідно до стандартів. Вона каже, що йде у відставку, щоб захистити свою родину.

Плагіат в Україні

У грудні 2020 року напередодні призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки, у членів профільного комітету ВР виникли питання щодо наявності плагіату в його дисертаціях.

Вчені виявили в його працях більш як 87% скопійованих цитат інших авторів, які сам в.о. міністра як цитати не вказував. Подекуди збігалися цілі абзаци.

Сам же Шкарлет згодом пояснив, що наукові роботи, в яких громадськість виявила плагіат, були написані або у співпраці з іншими вченими, або ж тільки під його редактурою.

У січні 2021 року членів комісії, що не знайшла плагіат у дисертації Шкарлета, звинуватили в плагіаті.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН