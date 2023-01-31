Опозиція прем'єр-міністра країни Віктора Орбана каже, що такі зміни невипадково відбуваються в період вторгнення РФ в Україну.

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький заявив про глобальну "чистку" серед армійських чинів міністерства в рамках перебудови армії до стандартів НАТО.

Як зазначив чиновник в інтерв'ю Bloomberg, Міноборони вже скоротило сотні високопоставлених осіб, у тому числі генералів, полковників й підполковників. При цьому "чистка" в армійських рядах продовжиться, остаточне число звільнених стане відомо лише в наступному місяці, сказав він.

За словами міністра, така глобальна перебудова системи свідчить про реальні наміри уряду створити сучасну європейську армію.

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Водночас деякі опозиційні політики кажуть, що реальна мета уряду Угорщини полягає в ослабленні західної орієнтації країни в період вторгнення РФ в Україну. Уряд чинного прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, ймовірно, хоче поповнити армію політично лояльними до нього особами.

У відповідь на таку критику глава Міноборони Угорщини заявив, що реформи в армії назрівали давно, і що не потрібно шукати подвійного сенсу в діях уряду.

"У вас не може бути прихованих планів, коли ви займаєтеся справами такого масштабу", — сказав він.

При цьому видання зазначає, що під час розмови з журналістами у міністра на столі лежали два автомати та пістолет.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Нагадаємо, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну уряд Віктора Орбана постарався зайняти нейтральну сторону, щоб зберегти хороші відносини з російським лідером Володимиром Путіним.

Так, Угорщина неодноразово відмовлялася ввести санкції проти РФ, а також саботувала допомогу Україні. Станом на 20 січня 2023 року Угорщина заблокувала 500 млн євро військової підтримки ЄС Україні.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Угорщина та Австрія є єдиними країнами ЄС, відмовилися передати Україні зброю.

При цьому сам Орбан в одному зі своїх останніх інтерв'ю заявив, що не вірить в остаточну поразку Росії у війні з Україною. За його словами, Москва просто так не відступиться від спроб захопити Україну.

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