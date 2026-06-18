Опубліковано текст меморандуму між США та Іраном, – Axios

Американське видання оприлюднило текст проєкту меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, який, за даними джерел, має стати основою для врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Американські посадовці на умовах анонімності передали журналістам Axios текст проєкту меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Документ може стати базою для подальшого врегулювання напруженості на Близькому Сході.

Згідно з текстом, сторони мають негайно припинити всі військові операції, включно з діями на території Лівану, а також утримуватися від застосування сили одна проти одної. Передбачається, що остаточну угоду США та Іран повинні підготувати протягом 60 днів із можливістю продовження цього терміну за взаємною згодою.

За словами одного з американських чиновників, документ не накладає жорстких юридичних зобов'язань, однак передбачає поступове покращення відносин у разі виконання домовленостей Тегераном.

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Окремий блок присвячений судноплавству та енергетичній сфері. Зокрема, США планують протягом 30 днів після набуття чинності меморандумом скасувати морську блокаду Ірану. Натомість Тегеран має забезпечити відновлення навігації через Ормузьку протоку. Комерційне судноплавство повинно відновитися одразу, а повернення до довоєнних обсягів очікується після завершення робіт із розмінування акваторії.

Також Вашингтон готовий видати дозволи на експорт іранської нафти ще до повного зняття санкцій. В адміністрації США пояснюють це прагненням усунути схеми, які дозволяли окремим покупцям отримувати нафту за зниженими цінами через санкційні обмеження.

Документ передбачає поступове скасування санкцій щодо Ірану, включно з американськими обмеженнями та заходами, пов'язаними з рішеннями Ради Безпеки ООН і МАГАТЕ. При цьому швидкість послаблення санкцій залежатиме від виконання Іраном зобов'язань у ядерній сфері.

Крім того, США разом із партнерами планують розробити програму підтримки іранської економіки обсягом не менше $300 млрд.

У ядерному питанні Тегеран підтверджує відмову від створення ядерної зброї. Запаси збагаченого урану мають бути утилізовані або розбавлені під контролем МАГАТЕ. До укладення остаточної угоди Іран зобов'язується не розширювати свою ядерну програму, а США, своєю чергою, утримаються від нових санкцій і збільшення військової присутності в регіоні.

Як зазначає Axios, фінальна угода між сторонами має бути закріплена окремою резолюцією Ради Безпеки ООН.

За даними видання, меморандум було підписано у Швейцарії 14 червня. Від американської сторони документ підписав віцепрезидент США Джей Ді Венс. Водночас Ізраїль, як стверджується, відмовився підтримати виконання цієї домовленості.

Угода між США та Іраном

16 червня видання Reuters повідомило, що президент Дональд Трамп заявив про підписання попередньої угоди про припинення війни в Перській затоці. Однак країни повідомили, що постійне перемирʼя ще потрібно узгодити.

Нещодавно видання Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що у рамковій угоді між США та Іраном передбачено створення приватного фонду на суму 300 мільярдів доларів, призначеного для залучення інвестицій в Іран. Більше половини цієї суми вже погоджено. Фонд покликаний надати обом сторонам економічний стимул для укладення остаточної угоди про припинення війни.

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