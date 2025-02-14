Китай 'радий', що Трамп і Путін почали говорити про закінчення війни в Україні

Водночас наразі незрозуміло, як зближення США та Росії вплинуть на відносини Пекіна та Москви.

Китай "радий", що президент США Дональд Трамп і правитель Росії Володимир Путін говорять про припинення війни в Україні, пише Bloomberg.

"І Росія, і США є великими впливовими країнами", — заявив речник МЗС Китаю Го Цзякунь у четвер на регулярному прес-брифінгу в Пекіні. "Китай радий посиленому спілкуванню та діалогу між Росією та США".

Трамп приголомшив європейських лідерів, провівши телефонну розмову з Путіним, щоб обговорити можливі переговори про припинення війни. Це суперечить давній політиці США, яка передбачає, що жодні рішення не можуть ухвалюватися без Києва за столом переговорів. Також це може свідчити про зміну позиції Вашингтона щодо підтримки територіальної цілісності України та її прагнення до вступу в НАТО.

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Попри те, що Китай позитивно відреагував на цю ініціативу, незрозуміло, як можливе зближення США та Росії може вплинути на відносини між Пекіном і Москвою. Президент Сі Цзіньпін та Володимир Путін у лютому 2022 року, за кілька днів до російського вторгнення в Україну, проголосили "безмежну" дружбу та спільно протистояли домінуванню Вашингтона на світовій арені.

Китай, ймовірно, сприймає будь-яку мирну ініціативу США з певною обережністю. Зокрема, існують побоювання, що успішне припинення конфлікту дозволить Вашингтону переорієнтувати свої ресурси на Індійсько-Тихоокеанський регіон. Водночас власні пропозиції Китаю щодо врегулювання конфлікту Захід зустрів зі скепсисом, зокрема через дипломатичну та економічну підтримку Москви.

Команди з обох сторін розпочнуть переговори негайно, зазначив Трамп, додавши, що планує зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії "у не надто далекому майбутньому". Крім того, у четвер республіканець висунув ідею тристоронньої зустрічі з лідерами Росії та Китаю, на якій країни можуть домовитися про скорочення оборонних витрат удвічі.

Пекін підтвердив свою позицію, що діалог є єдиним "життєздатним" способом вирішення кризи. "Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи, і підтримуватиме комунікацію з відповідними сторонами та відіграватиме конструктивну роль", - додав Го.

Діалог Трамп-Путін

За словами американського президента Дональда Трампа, наступного тижня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників США, РФ та України. На ній не буде його самого чи Путіна, але йдеться про топчиновників.

Трамп також говорив про зустріч представників США, України та РФ у Мюнхені 14 лютого. Проте радник Зеленського Дмитро Литвин цю інформацію заперечив.

Раніше американський лідер підтримав заяву очільника Пентагону Піта Гегсета про те, що вступ України до НАТО не є реалістичним сценарієм. За словами Трампа, це "непрактично".

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