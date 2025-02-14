Суд зобов'язав адміністрацію Трампа розблокувати фінансування USAID

Представники адміністрації "не запропонували жодних пояснень чому повне призупинення іноземної допомоги було раціональною передумовою для перегляду програм".

Федеральний суддя наказав адміністрації президента США Дональда Трампа тимчасово скасувати тритижневе заморожування фінансування, яке зупинило американську допомогу та роботу з розвитку в усьому світі, повідомляє AP із посиланням на відповідний указ.

13 лютого суддя Амір Алі видав тимчасовий наказ за позовом двох організацій – Коаліції з адвокації вакцин проти СНІДу та Глобальної ради з охорони здоров'я, які представляють організації охорони здоров'я, що отримують американське фінансування для роботи за кордоном.

Сддя послався на величезну шкоду, яку раптове закриття завдало неприбутковим організаціям та іншим організаціям, що допомагають надавати допомогу США за кордоном. У своєму рішенні Алі зазначив, що адміністрація Трампа стверджувала, що повинна припинити фінансування тисяч програм допомоги USAID за кордоном, щоб провести ретельний аналіз кожної програми та визначити, чи слід її ліквідувати.

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Втім, представники адміністрації "не запропонували жодних пояснень, чому повне призупинення всієї затвердженої Конгресом іноземної допомоги, яке викликало шокову хвилю і перекреслило контракти з тисячами неприбуткових груп, підприємств та інших, було раціональною передумовою для перегляду програм".

Юристи адміністрації Трампа не змогли довести, що вони мали "раціональну причину ігнорувати незліченну кількість малих і великих підприємств, які були б змушені закрити програми або взагалі припинити свою діяльність".

Відтак, ця постанова забороняє державному секретарю Марко Рубіо та іншим посадовцям адміністрації Трампа виконувати накази про зупинку робіт.

Суддя Алі також відкинув аргумент адміністрації Трампа про те, що вона буферизує вплив заморожування фінансування, пропонуючи винятки, щоб дозволити деяким партнерам з надання допомоги продовжувати надходження коштів.

Водночас суд відхилив прохання медичних організацій оскаржити сам указ Трампа, обмежившись тим, що тимчасово заборонив Рубіо та іншим посадовцям адміністрації виконувати його.

Зупинення програми USAID

Як відомо, Агентство США з міжнародного розвитку відповідало за невійськову американську допомогу іншим країнам. Новий президент Штатів Дональд Трамп призупинив його роботу, назвавши керівництво "купкою радикальних божевільних".

Невдовзі і Трамп, і Маск повідомили про плани із закриття USAID. За словами американського лідера, йому відомо про випадки корупції та шахрайства.

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