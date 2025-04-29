На ситуацію не вдається вплинути навіть Стіву Віткоффу.

Кремлівський диктатор Володимир Путін наполягає на тому, щоб Росія все ж отримала контроль над чотирма українськими областями, які вона повністю не контролює, як частину будь-якої угоди про припинення війни. Про це заявляють три джерела в Москві, знайомі з ситуацією.

Ця вимога завдає удару по зусиллях президента США Дональда Трампа досягти припинення вогню і стійкого закінчення війни, на тлі зростаючого невдоволення в Білому домі, пише Bloomberg.

Посланець Трампа Стів Віткофф намагався переконати Путіна погодитися на припинення вогню по поточній лінії фронту під час тривалих переговорів у Кремлі. Однак, за словами джерел, російський лідер зберіг жорстку позицію щодо питання територій.

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ЗМІ пише, що зрештою переговори зайшли в глухий кут, і подальший прогрес можливий тільки за умови прямого контакту між Путіним і Трампом.

Що відомо про чотири тимчасово окуповані області

Путін раніше оголошував, що Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон - "назавжди" стали частиною Росії після проведення там "референдумів", за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Ці території були включені до російської Конституції, хоча Москві так і не вдалося встановити над ними повний контроль.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав ці референдуми "порушенням Статуту ООН і міжнародного права", а інші країни відмовилися визнавати їхні результати.

Що ще відомо про спроби Трампа закінчити війну

Трамп та інші високопосадовці адміністрації США нещодавно дали зрозуміти, що можуть вийти з переговорів, якщо угода не буде досягнута найближчим часом.

При цьому Трамп неодноразово висловлював оптимізм, заявляючи, що угода про припинення війни "дуже близька" до свого логічного завершення. Однак пізніше пізніше став обережнішим, заявивши, що Путін, можливо, "не хоче зупиняти війну", і що США можуть ввести нові санкції проти Росії.

"Цей тиждень буде дійсно важливим - ми маємо зрозуміти, чи продовжувати нам брати участь у цьому процесі, чи зосередитися на інших питаннях", - наголошував держсекретар США Марко Рубіо.

Контроль Росії над окупованими територіями

США заявляли про готовність визнати російський контроль над Кримом у рамках пропонованої мирної угоди. Угода також передбачає заморожування конфлікту на поточній лінії фронту, надавши Росії фактичний контроль над окупованою територією.

Однак журналісти також підкреслюють, що зараз і зовсім відсутні будь-які ознаки того, що Путін готовий відмовитися від своїх максималістських вимог і прийняти пропозиції США. Європейські чиновники вважають, що ситуація вирішиться протягом найближчих двох тижнів.

Зі свого боку, президент Франції Еммануель Макрон закликає Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Путіна.

Мирний план Трампа - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, чому Крим опинився "в центрі" мирного плану Трампа. Зокрема, президент США вважає, що визнання Криму Росією - це прийнятна ціна за досягнення миру. Однак, такий крок поставив би Білий дім у протиріччя з міжнародним правом і не тільки.

Крім того, ми розповідали, що з мирного плану Трампа зникла серйозна вимога до України. Низка європейських країн, включно з Францією, Німеччиною та Великою Британією, "щосили" намагалися налагодити переговорний процес між Україною, США та Росією.

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