Якщо США припинять військову допомогу до того, як Європа зможе збільшити свою підтримку, Росія не вагаючись посилить агресію.

Якщо президент США Дональд Трамп хоче домогтися тривалого миру в Україні, йому слід продовжувати надавати військову допомогу США - принаймні доти, доки Європа не зможе значно збільшити свою підтримку. В іншому випадку, пише оглядач The Wall Street Journal Майкл Аллен, різке припинення допомоги може перетворити Україну на "Афганістан Трампа".

"Угода, яка передбачає обнулення військової допомоги США, пахне навмисною сліпотою Байдена під час виведення військ з Афганістану. У розпал виведення військ у липні 2021 року Байден відхилив питання про те, чи впаде афганський уряд. І це попри те, що розвідка США неодноразово попереджала його, що Афганським національним силам безпеки буде важко стримати Талібан", - пише Алллен.

Він зазначає, що як уряд Афганістану не був готовий тоді, так Європа не готова зараз, особливо з огляду на зростаючу міць Росії. При цьому Росія, так само як і Талібан, порушила вже безліч міжнародних угод про припинення вогню та угод.

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Трамп наполягає, що Путін настільки його поважає, що не вторгнеться в Україну після підписання угоди, однак є один важливий нюанс, попереджає експерт.

"Навіть якщо він має рацію, Путін, найімовірніше, переживе Трампа на посаді. Якщо Трамп укладе угоду з Путіним і військова готовність України та її моральний дух впадуть без підтримки США, Путін буде схильний відновити військові дії", - зазначає експерт.

При цьому, зазначає Аллен, американський вплив на Росію корениться у військовій підтримці США України:

"США не зможуть поліпшити відносини з Росією, якщо Путіну не знадобиться щось від Трампа. Одностороннє припинення допомоги Україні усуне ключовий американський важіль впливу на Путіна".

Європа вже нарощує своє військове виробництво, однак їй може знадобитися більше часу для виробництва певних типів боєприпасів і ракетної артилерії. Обмеження військової допомоги США в цих категоріях дасть змогу Росії прорватися вперед, пише журналіст.

"Трамп справедливо описує афганський провал як один із найганебніших моментів в історії США... Трамп також має рацію, що багато в чому російсько-український конфлікт - це "війна Байдена". Але якщо він поспішно припинить допомогу Україні, а Росія просунеться на захід, Трамп увійде в історію за ті самі нерозважливі помилки, що і його попередник", - підсумовує він.

Мирний план Трампа

Раніше повідомлялося, що адміністрація США підготувала угоду про врегулювання війни в Україні, яка дозволяє Росії зберегти за собою майже всі захоплені території. Зазначалося, що семипунктний план Трампа не містить чітких гарантій безпеки для України з боку США.

А видання The Telegraph пише, що запропонований Трампом план врегулювання війни в Україні - це не шлях до миру, а основа для майбутніх конфліктів. У статті наголошується, що Трамп запропонував "документ, який не тільки глибоко хибний, а й являє собою пряму загрозу світовій стабільності".

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