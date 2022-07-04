Водночас, за його словами, введення миротворців в Україну малоймовірне.

Лідер правлячої партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський під час зустрічі з жителями міста Кельце на півдні Польщі заявив, що мир в Україні на умовах Києва може гарантувати миротворча місія НАТО.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Однак, на думку Качинського, такий сценарій малоймовірний.

"Якщо ми хочемо, щоб мир був дійсно гарантований і на гідних для України умовах, то без введення миротворчої місії НАТО не обійдеться. Чи станеться це? Якщо хтось знає деталі цих справ, а я їх знаю, то розуміє, що це не виключено, але й також малоймовірно", - пояснив він.

За словами польського політика, війна в Україні може тривати ще довго або ж буде заморожена.

"Я хочу наголосити, що ця миротворча місія не для того, щоб воювати з росіянами... Ця місія для того, щоб сказати росіянам: все, закінчилося", - твердо заявив Качинський.

Він вважає, що в безпосередньому зіткненні з українцями у росіян немає шансів, оскільки їхній морально-психологічний стан набагато гірший. Політик також назвав умову для перемоги України - озброєння.

"Україні необхідна зброя, а з цим є деякі проблеми", - зазначив лідер PiS.

Як раніше повідомляв УНІАН, Качинський заявляв, що уникнення Заходом відкритого протистояння Росії і її агресії в Україні є проявом слабкості.

Вас також можуть зацікавити новини: