Раніше Качинський назвав країни, які дуже тонко грають проти антиросійських санкцій.

Уникання Заходом відкритого протистояння Росії і її агресії в Україні є проявом слабкості.

Таку думку висловив польський віце-прем'єр Ярослав Качинський, повідомляє Gazeta Polska.

"Наша зацикленість на уникненні війни робить нас в певному розумінні слабшими в цьому протистоянні з Росією, яка не поважає жодних цінностей", – підкреслив польський політик.

Польський політик зазначив, що розповзання війни за межі України можливе. На його думку, це відбудеться в результаті ірраціональних рішень в Москві, якщо Росія зазнає серйозної поразки на фронті або "почнуться заворушення всередині неї".

Війна в Україні та "обережність" заходу:

16 травня 2022 року видання Politico писало, що деякі західні лідери хоч і підтримують Україну, проте стурбовані можливими наслідками її перемоги у війні з Росією, побоюючись, що Росія зазнає "приниження" і це може створити ряд нових проблем. Тому деякі західноєвропейські столиці виступають за можливість дати Росії "врятувати обличчя" в цій війні, "навіть якщо це буде коштувати Україні певної території".

Президент Франції Еммануель Макрон своєю чергою заявляв, що не варто "принижувати" Росію, щоб після припинення бойових дій була можливість "знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби".

9 червня Качинський назвав країни крім Угорщини, які "більш тонко грають проти санкцій" по РФ.

15 червня радник глави офісу президента Олексій Арестович прямим текстом звинуватив Канцлер Німеччини Олафа Шольца в смерті українців.

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