Сестра зниклого стверджує, що на фото, окрім її брата, також можна розгледіти труп у воді і тінь вбивці з рушницею в руках.

Сестри з американського міста Мідлтаун отримали загадкову фотографію їх брата, який таємниче зник 35 років тому.

Про це повідомляє телеканал Fox 19.

19-річний Тедді Френкс зник у 1986 році. За словами його сестри Мішель Лоурі, в день зникнення він побився з дружиною, а потім зайшов відвідати іншу сестру - Рене. Тоді він попросив відвезти його в іншу частину міста нібито за сигаретами. Коли вони приїхали на місце, Френкс побачив, що поруч з ними зупинився хтось ще, і запанікував.

"Він вистрибнув на ходу (з машини - ред.), побіг до автозаправної станції, і це був останній раз, коли його бачили", - розповіла американка.

Сестри десятиліттями намагалися знайти Френкса, але за весь цей час він ніде не наймався на роботу і не оновлював водійські права.

Через 35 років знайома сестер надіслала їм загадкову фотографію, на якій зображений чоловік, дуже схожий на Тедді Френкса. Фотографію жінка знайшла між сторінок книги в благодійному магазині в штаті Вашингтон.

"Я була шокована. Я не могла зрозуміти, він це чи ні, навіть попри те, що людина на фото в одязі, що схожий на той, в якому зник Тедді", - зізналася Лоурі.

"На фотографії видно зв'язану людину. Вона лежить у водоймі обличчям вниз. Руки іншого чоловіка зв'язані за спиною. Схоже, що він кричить. На фото видно тінь ще однієї людини, яка, схоже, тримає в руках рушницю", - додала Лоурі.

Користувачі мережі, обговорюючи фотографію, розійшлися в поглядах - одні вважають, що на ній дійсно зображено дії серійного вбивці, інші припускають, що це лише кадр з фільму.

Відомо, що раніше фотографія з'являлася на форумах, присвячених злочинам.

Зараз фотографію направили слідчим, які працюють у справі про зникнення Френкса.

Самі сестри підозрюють, що їх брата давно вбили.

Читайте такожАмериканець потайки мешкав з коханкою і її чоловіком в одному домі: закінчилося вбивствомНагадаємо, американські прокурори офіційно закрили розслідування вбивства 13-річного Денні Крото, тіло якого виловили з річки Коннектикут (Чікопі, штат Массачусетс) ще в 1972 році.

Тільки через 49 років поліцейським вдалося встановити, що до вбивства хлопчика причетний католицький священик Річард Лавін, який був близько знайомий з сім'єю Крото. 21 травня поліція видала ордер на його арешт, проте виявилося, що саме в цей день він помер.

Автор: Денис Прядко