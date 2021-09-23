Біля тіла Нарендру Ґірі поліція знайшла нібито передсмертну записку на сім сторінок, у якій згадувалися імена трьох його послідовників.

В індійському штаті Уттар-Прадеш у понеділок, 20 вересня, знайшли повішеним одного з найвпливовіших духовних лідерів Нарендру Ґірі.

Про це повідомляють ряд індійських ЗМІ.

Біля тіла Ґірі поліція знайшла нібито передсмертну записку на сім сторінок, у якій згадувалися імена трьох його послідовників - Ананда Ґірі, Аадії Тіварі й Сандіпа Тіварі. Їх вже арештували й готуються допитати.

Зазначається, що згаданий у записці Ананд нібито шантажував духовного лідера інтимними фотографіями з дівчиною.

"Я боюсь ганьби. Я жив із гідністю й не зможу жити з ганьбою. Ананд Ґірі сказав мені: "як багато пояснень ти запропонуєш (коли твої фото будуть оприлюднені? – ред)". Це мене засмутило, тож я кінчаю зі своїм життям", - цитують записку індійські медіа.

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Відомо, що Головний підозрюваний Ананд Ґірі хизувався в соцмережах фото з закордону й із дорогими аксесуарами. Кошти він нібито брав із скарбниці монастиря, хоча сам послідовник духовного лідера ці обвинувачення відкидає.

Втім, є і версія, що Нарендру Ґірі вбили і обставили ситуацію як самогубство.

Нагадаємо, в Індії чоловік 11 років ховав наречену в будинку батьків і нарешті одружився з нею.

Церемонія вінчання пройшла в РАГСі міста Неммара, штат Керала. Родичі молодого чоловіка не підтримали його вибір, тому й не прийшли на урочистий захід.

Автор: Віолетта Орлова