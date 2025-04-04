Пєсков заговорив про наслідки через рішення Трампа, які торкнуться і Росії.

Росія не потрапила під дію жорстких мит, які оголосив президент США Дональд Трамп, оскільки наразі між Москвою і Вашингтоном немає торговельних відносин. Таку заяву в коментарі росЗМІ зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

"Росія зі зрозумілих причин до цього списку не потрапила, тому що у нас торгівля у відчутних цифрах відсутня зі Сполученими Штатами. По суті, зараз торгових і економічних відносин немає", - сказав Пєсков.

За його словами, Росії не будуть на руку наслідки від введення Трампом мит, оскільки її теж стосуються фінансові потрясіння на світовій арені.

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"Ми бачимо, що світова економіка на ці рішення реагує вельми емоційно, ми бачимо високий рівень турбулентності на міжнародних ранках. Зараз світову економіку лихоманить. Ми чуємо вельми несприятливі прогнози. Через такий штурм нам потрібно бути дуже уважними, щоб мінімізувати негативні наслідки для нашої економіки", - додав Пєсков.

Реакція світу на мита Трампа

Як писав УНІАН, після оголошення Трампом про введення мит на світових ринках 3 квітня обвалилися ціни. Ф'ючерси на Nasdaq впали на 3,2%, європейські - майже на 2%, а індекс Nikkei впав на 3% у Токіо.

У МВФ попередили про ризики через нищівні мита Трампа для світової економіки і закликали працювати над врегулюванням торговельної напруженості.

Водночас, у США на президента США подали до суду. Позивач оголосив, що введення мит Трампом є неконституційним і незаконним.

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