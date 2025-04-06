Американський президент може відмовитися допомагати Україні, а без допомоги США бойового духу українців на довго не вистачить.

За один тиждень президент США Дональд Трамп розв'язав торговельну війну, обвалив Волл-стріт і відкрив перспективу глобальної рецесії.

Через усі ці дії, як зазначає видання The Telegraph, легко забути, що Трамп сподівається, що його правління запам'ятають за щось іще, зокрема за закінчення війни в Україні.

"Тим часом інший мегаломаніяк також мріє про своє місце в історії, перемалювавши карту Європи", - написало видання, маючи на увазі російського диктатора Путіна.

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Видання зазначило, що у своєму прагненні підім'яти Україну Путін кинув туди все, що є в російському арсеналі, за винятком ядерної зброї.

"Україна залишається непереможеною - але як довго може тривати цей дивовижний опір?", - поставило запитання видання.

Журналісти зазначили, що згідно з кремлівською пропагандою, яку прийняли в Білому домі, росіяни мають нищівну перевагу в Україні. Для відтворення СРСР Путін використовує два види зброї: військовий молот і економічний серп.

"Поки українські війська б'ються молотовими ударами військової машини, громадянський дух зломлений економічною війною. Бурхлива інфляція, падіння ВВП і падіння рівня життя, як сподівається Путін, змусять Київ просити миру", - написало видання.

Однак, український президент Володимир Зеленський відмовляється підписувати відмову від економічного суверенітету своєї країни в обмін на туманні обіцянки адміністрації США, яка вочевидь була б рада усуненню Зеленського з посади.

"Поки Зеленський залишається біля керма в Києві, Україна не здасться ні Москві, ні Вашингтону", - констатувало видання.

Але Путін розраховує, що він може використати потребу Трампа в міжнародному схваленні, щоб здобути перемогу за допомогою дипломатії, оскільки він не може здобути її на полі бою в Україні.

Таким чином, "мирні" переговори, які вже кілька тижнів тривають у Саудівській Аравії, у Кремлі сприймаються як димова завіса, а не як серйозні перемовини. Українці та росіяни навіть не розмовляють один з одним напряму, а лише через посередників, здебільшого американців. "Це дає змогу делегації США не тільки контролювати потік інформації, а й схиляти шальки терезів на користь Москви", - підкреслило видання.

"Химера припинення вогню поки що не матеріалізувалася, тому, що для України і РФ вона означає різні речі. Тоді як Зеленський вбачає в цьому беззастережне припинення воєнних дій, як прелюдію до мирних переговорів, Путін вимагає постійно подовжуваного списку поступок в обмін на перемир'я", - зазначило видання.

З іншого боку, як зазначило видання, в українців є втома від війни, але немає жодних ознак політичної реакції проти Зеленського. "Якщо вже на те пішло, його героїчний статус посилився на тлі атмосфери загрози, в якій Трамп любить вести справи", - написали журналісти.

У військовому відношенні, як нагадало видання, Україна поступається за чисельністю: не стільки за живою силою (у неї близько 900 тис. військ проти 1,3 млн російських), скільки за озброєнням. У РФ перевага в авіації та артилерії 10 до одного, у танках 5 до одного і ще більша нерівність у ракетах і реактивних снарядах. При цьому в галузі безпілотної війни боротьба менш нерівна, і саме безпілотники, а не старі технології, тепер є причиною 70% втрат на полі бою.

Але РФ використовує полчища "шахедів" для придушення української ППО. Невипадково атаки безпілотників на українські міста різко зросли з початку переговорів про припинення вогню в лютому.

Проте українці вистояли в цій війні. Зрештою, вони захищають свою батьківщину. Досі натиск українських солдатів компенсував чисельну перевагу росіян. Однак без достатньої кількості боєприпасів навіть найвідчайдушнішої хоробрості буде недостатньо, щоб врятувати Україну. Трамп, звісно, це знає. Він уже відмовився від ролі Америки як "арсеналу демократії". "На що ж сподівається Трамп замість цього? Чи стоїть за зближенням Путіна і Трампа жахлива стратегічна угода?", - поставило запитання видання.

"Проте, найімовірніше, Україна опиниться перед ультиматумом: або підписати мирну угоду, укладену за посередництва Трампа і продиктовану Путіним, або назавжди втратити розвідувальну і логістичну підтримку США", - констатували журналісти.

Зусилля Трампа щодо закінчення війни в Україні

Доцент Центру тоталітарних досліджень Інституту Пілецького Ян Гарнер вважає, що Путін уже не здатний закінчити війну. За його словами, Кремль не показує намірів припиняти агресію навіть за наявності зручного приводу, який дають США.

При цьому 5 квітня Der Spiegel написало, що США втрачають терпіння щодо РФ у спробах домогтися припинення вогню в Україні.

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