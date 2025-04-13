Міністр торгівлі США заявив, що Америка потребує напівпровідників і чипів, оскільки це в інтересах нацбезпеки.

Рішення про звільнення низки електронних пристроїв від мит, що було ухвалено адміністрацією президента США Дональда Трампа, має винятково тимчасовий характер. Таке пояснення дав міністр торгівлі США Говард Лютнік у коментарі співведучому "This Week" Джонатану Карлу, повідомляє ABC News.

За його словами, йдеться про тимчасове відтермінування. Ці товари підпадатимуть під "тарифи на напівпровідники", які, найімовірніше, наберуть чинності "через місяць або два".

"Уся ця продукція підпадатиме під категорію напівпровідників, і на неї поширюватиметься особливий тип мит. Нам потрібні напівпровідники, нам потрібні чіпи, нам потрібні монітори - нам потрібно, щоб усе це виробляли в Америці. Ми не можемо залежати від Південно-Східної Азії", - сказав Лютник.

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За словами міністра, Трамп звільнив смартфони, комп'ютери та інші пристрої від митних тарифів у відповідь, проте пристрої включено в "тарифи на напівпровідники", які скоро набудуть чинності.

Він також додав, що адміністрація Трампа впровадить спеціальну "тарифну модель", щоб спонукати виробників напівпровідників і фармацевтичну промисловість перенести свій бізнес у США.

"Ми не можемо залежати і покладатися на іноземні держави щодо фундаментальних речей, які нам необхідні. Тож це не постійний виняток. Ці речі не можуть бути предметом переговорів між країнами. Ці речі становлять національну безпеку, і нам потрібно, щоб вони були зроблені в Америці", - додав він.

Скасування мит на електроніку - останні новини

Як писав УНІАН, 12 квітня президент США Дональд Трамп вивів з-під дії митних тарифів смартфони та комп'ютери навіть із КНР. Від їхньої дії звільнялися, зокрема, товари з Китаю зі 125% митами, а також продукція з інших країн.

Це сталося після того, як Трамп оголосив, що призупиняє введення підвищених мит для 75 країн на 90 днів. До списку тоді не увійшов Китай. На решту країн під час "паузи" в тарифах діятиме мито в розмірі 10%.

У Білому домі пояснили скасування мит на смартфони тим, що Трамп наполягає на необхідності того, щоб техногіганти переносили своє виробництво до Сполучених Штатів.

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