Це відповідь на акції, на яких людей лякають важкою зимою.

У Празі десятки тисяч людей вийшли на Вацлавську площу з акцією "Чехія проти страху".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Люди тримали у руках прапори Чехії, України та ЄС. Також вони намалювали плакати із закликами до миру.

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Організатори хотіли показати, що Чехія може впоратися з кризою, якщо буде триматися разом.

До учасників акції звернувся відомий чеський актор і драматург Їржі Сухі. Він закликав людей пам'ятати: доки чехів лякають темрявою і морозами, українців лякають смертю.

Перша леді України Олена Зеленська записала відеозвернення, у якому подякувала народу Чехії за підтримку.

"Ми не дамо Росії занурити нас та весь світ у пітьму. В ту саму пітьму, у якій сама вона живе вже багато років", - сказала вона.

У п'ятницю у Празі пройшов мітинг проти антиросійських санкцій. Його учасники вимагали дострокових виборів та переговорів з РФ щодо постачання газу.

Протести у Чехії

Як повідомляв УНІАН, раніше у Празі на акцію проти введення санкцій проти Росії та поставок зброї Україні вийшли від 50 до 70 тисяч людей.

Тоді у МЗС України засудили проведення таких акцій, але запевнили, що вони не зможуть похитнути дружбу між Україною та Чехією.

Нещодавно Володимир Зеленський присвоїв Празі почесну відзнаку "Місто-рятівник".

Також нагажаємо, що на будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії нещодавно з'явився банер із зображенням Путіна у мішку для трупів.

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