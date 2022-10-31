У Празі десятки тисяч людей вийшли на Вацлавську площу з акцією "Чехія проти страху".
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Люди тримали у руках прапори Чехії, України та ЄС. Також вони намалювали плакати із закликами до миру.
Організатори хотіли показати, що Чехія може впоратися з кризою, якщо буде триматися разом.
До учасників акції звернувся відомий чеський актор і драматург Їржі Сухі. Він закликав людей пам'ятати: доки чехів лякають темрявою і морозами, українців лякають смертю.
Перша леді України Олена Зеленська записала відеозвернення, у якому подякувала народу Чехії за підтримку.
"Ми не дамо Росії занурити нас та весь світ у пітьму. В ту саму пітьму, у якій сама вона живе вже багато років", - сказала вона.
У п'ятницю у Празі пройшов мітинг проти антиросійських санкцій. Його учасники вимагали дострокових виборів та переговорів з РФ щодо постачання газу.
Протести у Чехії
Як повідомляв УНІАН, раніше у Празі на акцію проти введення санкцій проти Росії та поставок зброї Україні вийшли від 50 до 70 тисяч людей.
Тоді у МЗС України засудили проведення таких акцій, але запевнили, що вони не зможуть похитнути дружбу між Україною та Чехією.
Нещодавно Володимир Зеленський присвоїв Празі почесну відзнаку "Місто-рятівник".
Також нагажаємо, що на будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії нещодавно з'явився банер із зображенням Путіна у мішку для трупів.