На роботу трьох операторів найбільше скаржаться жителі Москви, Санкт-Петербурга, Краснодара і Єкатеринбурга.

У роботі операторів зв'язку "Білайн", "Ростелеком", "МТС", а також соціальної мережі Twitter стався збій.

Про це ж свідчать дані сервісу Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів, пише Дождь.

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Найбільше користувачі скаржаться на збої у «Білайну» і Twitter. Проблеми пов'язані з доступом на сайт Twitter, входом в акаунт, доступом в інтернет, мобільним зв'язком і мобільним інтернетом. Також спостерігаються невеликі проблеми в роботі "Ростелекома", в основному користувачі розповіли про неможливість зайти в інтернет.

При цьому глава прес-служби "Білайну" Ганна Айбишева заявила "Відкритим медіа", що інформація про збій не відповідає дійсності.

Пізніше почалися проблеми зі зв'язком МТС, випливає з даних Downdetector. Зокрема, про погіршення зв'язку повідомив кореспондент "Відкритих медіа", що знаходиться на Пушкінській площі в Москві. Там 23 січня запланована акція на підтримку Олексія Навального.

На роботу трьох операторів найбільше скаржаться жителі Москви, Санкт-Петербурга, Краснодара і Єкатеринбурга.

Протести в Росії на підтримку Навального

23 січня прихильники Навального проводять всеросійські акції протесту, вони вимагають звільнити політика з-під арешту. Мітинги вже почалися як мінімум в 13 великих містах, у тому числі Хабаровську, Південно-Сахалінську, Якутську.

Соратники політика анонсували мітинги "Свободу Навальному!" у 93 містах Росії.

Станом на 11:00 за московським часом, в акціях «Свободу Навальному!"всього взяли участь понад 15 тисяч осіб, пише "МБХ медіа».

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Автор: УНІАН