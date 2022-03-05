Володимир Зеленський подякував президенту Польщі Анджею Дуду та його дружині за прийом українців, які тікають від війни.

Президент Володимир Зеленський вважає, що кордону між Україною та Польщею фактично вже немає.

Про це він сказав у відеозверненні до громадян.

"Пізно вночі говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом Польщі Анджеєм Дудою. Наша взаємодія постійна. Наші розмови щоденні. Я безмірно вдячний кожному з них. Я безмірно вдячний Анджею за його рішучість і відданість нашій спільній справі - захисту людей. Вдячний дружині Анджея Агаті. Друзі, яких я щиро вважаю друзями і щиро бажаю кожному", - зазначив Зеленський.

Він додав, що вдалося не допустити гуманітарної кризи на кордоні і організувати все так, щоб до тисяч українських жінок і дітей гідно ставилися.

"Ніхто не запитує, якої вони національності. Якої вони віри. Скільки у них грошей. Фактично у нас більше немає кордону з Польщею, з дружньою Польщею. Тому що ми разом - на боці добра. Нам не до кордонів", - зазначив президент.

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