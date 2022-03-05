Президент Володимир Зеленський вважає, що кордону між Україною та Польщею фактично вже немає.
Про це він сказав у відеозверненні до громадян.
"Пізно вночі говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом Польщі Анджеєм Дудою. Наша взаємодія постійна. Наші розмови щоденні. Я безмірно вдячний кожному з них. Я безмірно вдячний Анджею за його рішучість і відданість нашій спільній справі - захисту людей. Вдячний дружині Анджея Агаті. Друзі, яких я щиро вважаю друзями і щиро бажаю кожному", - зазначив Зеленський.
Він додав, що вдалося не допустити гуманітарної кризи на кордоні і організувати все так, щоб до тисяч українських жінок і дітей гідно ставилися.
"Ніхто не запитує, якої вони національності. Якої вони віри. Скільки у них грошей. Фактично у нас більше немає кордону з Польщею, з дружньою Польщею. Тому що ми разом - на боці добра. Нам не до кордонів", - зазначив президент.