На ринку праці в ФР попит безпосередньо на лікарів тільки за перший тиждень мобілізації виріс на 10%.

З Росії слідом за IT-фахівцями, інженерами та блогерами хвиля масової еміграції через мобілізацію почала забирати висококваліфікованих лікарів.

Про це пише видання "Відомість".

Після початку мобілізації в РФ число оголошень про наймання лікарів, медперсоналу, провізорів підскочило в 2,5 рази в порівнянні з середніми значеннями літніх місяців. Попит безпосередньо на лікарів тільки за перший тиждень мобілізації виріс на 10%.

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Їдуть в першу чергу ключові висококваліфіковані фахівці, що штовхає до кадрового голоду великі клініки і медичні мережі.

За два тижні Росія могла втратити близько 1% робочої сили, яку Мінекономрозвитку оцінює в 72 млн осіб.

Росіяни тікають через мобілізацію: що відомо

Потік росіян, охочих виїхати в сусідні країни, посилився з оголошенням мобілізації 21 вересня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Майже мільйон росіян виїхали з країни за останні два тижні після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив про свій наказ про часткову мобілізацію.

Росіяни, які підлягають призову і бажають покинути РФ, почали отримувати повістки на кордоні з Грузією. Мобілізаційний пункт військкомату розгорнуто на КПП "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією.

У Північній Осетії ввели режим підвищеної готовності і заборонили пускати на територію Республіки легкові автомобілі з інших регіонів Росії.