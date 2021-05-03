У 2021 році має надійти лише незначна частина вантажів.

Американська компанія Moderna планує надати 500 мільйонів доз вакцини від COVID-19 глобальній ініціативі COVAX.

Читайте такожУ світі з початку пандемії COVID-19 захворіли близько 153 мільйонів осібПро це пише Bloomberg.

"Компанія Moderna Inc. погодилася надати 500 мільйонів доз вакцини програмі, відомій як Covax, для стимулювання глобальних зусиль щодо вакцинації", - йдеться у повідомленні.

У 2021 році має надійти лише незначна частина вантажів.

Відзначається, що COVAX зіткнулася з проблемами фінансування, затримками та іншими перешкодами щодо доставки вакцин до країн з низьким рівнем доходу.

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Автор: Людмила Жерновська