Обмеження діятимуть до кінця січня.

Влада Японії з понеділка, 28 грудня, запроваджує заборону на в'їзд з усіх країн, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу.

Заборона діятиме до кінця січня, повідомляє портал NikkeiAsia.

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Японським громадянам і іноземцям, які проживають в Японії, буде дозволено повернутися в країну.

Раніше японський телеканал NHK повідомив, що у п'яти осіб, які повернулися з Великої Британії до Японії, було виявлено новий штам коронавірусу. Після цього Японія запровадила заборону на в'їзд з Великої Британії і ПАР, де також було виявлено новий штам.

Новий штам коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу, і в зв'язку з цим у Лондоні і на південному сході Англії запровадили жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Через це багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів і Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

25 грудня керівник Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге повідомив, що новий штам коронавірусу вже виявлено у восьми країнах Європи.

Науковці з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніший, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

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Автор: Вікторія Токарєва