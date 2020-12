Більш заразний варіант коронавірусу може звести нанівець всі заходи, націлені взяти хворобу під контроль.

Віруси - "модниці" світу мікробів. Вони змінюють свій зовнішній вигляд постійно. Але зазвичай такі зміни дрібні, несталі й особливо не впливають на те, як інфекція поширюється чи наскільки вона смертельна.

Коронавірус SARS-CoV-2 не став виключенням, - пише The Economist. Але новий штам, який швидко поширюється у Великій Британії, здається, порушив описану вище тенденцію. Дослідники, які консультують британський уряд, кажуть, що новий варіант коронавірусу може бути на 40-70% більш заразним, ніж інші штами. Лондон вже повідомив ВООЗ про нього. Попередньо новий різновид коронавірусу отримав назву VUI 202012/01 (абревіатура від англійського виразу variant under investigation in December 2020 - "піддослідний варіант" за грудень 2020 року).

Органи влади кинулися боротися з його поширенням. Частини Британії, де VUI 202012/01 найбільш поширений включно з Лондоном, пішли на жорсткий карантин вранці 20 грудня. До вечора того ж дня Бельгія, Франція, Німеччина, Нідерланди й Італія заборонили сполучення з Британією. Інші країни зроблять те ж саме. Порт Довер був закритий для пасажирських поромів після того, як Франція закрила свої кордони на 48 годин увечері 20 грудня.

Вперше VUI 202012/01 виявили на території Великої Британії у вересні. До середини грудня методом генетичного сиквенування було виявлено більш ніж 1500 випадків зараження ним. Кілька випадків зараження новим варіантом коронавірусу були виявлені у Бельгії, Данії й Нідерландах. Але більшість європейських країн провели сиквенування значно меншої кількості зразків, ніж Британія. Тому не можна відкидати можливість, що новий штам активно поширюється за межами Британії, - каже Пасі Пенттінен з Європейського центру профілактики й контролю захворювань.

Наразі невідомо, чи VUI 202012/01 викликає важчі чи відмінні симптоми від тих, які виникають через зараження іншими видами коронавірусу. Дослідження, покликані дати відповідь на це питання, тривають у Великій Британії. Вчені також шукають докази, які б підтвердили, що новий штам справді більш заразний. Крім того, вони намагаються з'ясувати, які саме біологічні механізми грають роль.

На вищу заразність нового варіанту коронавірусу вказують два фактори. Перший - він значно швидше поширюється в тих частинах Британії, де кількість випадків зараження зростає нетипово різко. На нього припадає 62% всіх нових випадків у Лондоні станом на 9 грудня. Хоча на початку листопада цей показник не перевищував 28%.

Другий тривожний сигнал - це особливе поєднання мутацій та інших змін в його геномі. Вчені кажуть, що їх всього 23. І це нетипово велика кількість, зважаючи на те, як вірус зміг змінитися до цього часу. Більш тривожно те, що лабораторні дослідження, а також дослідження на тваринах показали, що деякі з цих змін дозволяють коронавірусу краще проникати в клітини. Крім того, вони покращують його здатність розмножуватися й уникати атак антитіл, які імунна система створила після зараження іншими варіантами вірусу.

Кілька змін в VUI 202012/01 містяться в його так званих шипах. Це білки на його поверхні, якими він чіпляється до клітин. Шипи - це пряма мішень для перших вакцин від COVID-19. Але ці вакцини стимулюють імунну реакцію й на інші білки, які мутація ще не зачепила. Але якщо все ж станеться, тоді у деяких вакцин виникнуть проблеми.

Найбільшу тривогу наразі викликає те, що 202012/01, схоже, більш заразний, ніж інші варіанти коронавірусу. Якщо поточні оцінки на основі британських даних підтвердяться, репродуктивне число (R) вірусу зросте на 0,4 (R виражає кількість людей, які підхоплюють вірус від зараженого пацієнта).

"Це буде означати, що там, де цей вид вірусу з'явиться, знадобляться більш жорсткі заходи, щоб сповільнити поширення COVID-19. Тому термінові спроби завадити його поширенню цілком виправдані. Питання про те, наскільки його вдасться сповільнити, поки вакцини не почнуть впливати на ситуацію, лишається поки без відповіді", - йдеться в статті.

Новий вид коронавірусу: що відомо

Мутацію коронавірусу виявили у Великобританії. 19 грудня прем'єр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що новий вид коронавірусу може бути заразнішим на 70%.

На цьому тлі все більше країн припиняють авіасполучення з Великобританією. Зокрема Данія закрила повітряний простір для літаків з Великобританії на 48 годин, щоб оцінити ситуацію і зрозуміти, які подальші заходи потрібні, повідомив глава МОЗ Магнус Хеуніке в Twitter.

Польща скасувала польоти літаків з Великобританії з півночі понеділка, написав прес-секретар польського уряду Петро Мюллер в Twitter. Дата відновлення рейсів не уточнюється.

Всього обмеження на авіасполучення з Великобританією і країнами, де була зареєстрована нова мутація, ввели більше 20 держав. Україна також планує закрити авіасполучення з Великобританією.

Тим часом," британський " вид коронавірусу вже зафіксований в Італії.

