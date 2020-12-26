Новий вид коронавірусу вже виявлено у восьми країнах Європи.

Науковці з Великобританії прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніший, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

Читайте такожВчені розповіли, скільки тримається захист від коронавірусу у перехворілих і вакцинованихПро це повідомляють різні ЗМІ з посиланням на дослідження Центру математичного моделювання інфекційних захворювань (CMMID) у Лондоні, передає "Німецька хвиля".

Як підрахували британські вчені, підвищена трансмісивність нового варіанту SARS-CoV-2 може призвести до значного зростання захворюваності, через що у 2021 році кількість госпіталізацій і смертей від COVID-19 буде вищою, ніж у 2020.

Разом з тим у дослідженні CMMID зазначається, що вчені "не змогли знайти чітких доказів того, що VOC 202012/01 призводить до більшої чи меншої міри тяжкості захворювання, ніж раніше існуючі варіанти".

На думку вчених, зупинити поширення нового варіанту коронавірусу не зможуть ті обмежувальні заходи, які запроваджені зараз, "якщо тільки не будуть закриті початкові школи, середні школи і університети". Послаблення боротьби з тютюнопалінням може спричинити великі повторні спалахи зараження. Для того, щоб взяти під контроль ситуацію, можливо, "буде потрібно значно прискорити впровадження вакцини".

25 грудня очільник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге повідомив, що новий варіант коронавірусу вже виявлений у восьми країнах Європи.

За його словами, в зв'язку з цим слід посилити заходи соціального дистанціювання, масковий режим, а також при спілкуванні не виходити за межі невеликих, стійких соціальних груп.

Клюге додав, що нова мутація, вочевидь, активніше поширюється серед молодих груп населення.

Тим часом, керівник німецької компанії BioNTech і головний розробник відповідної вакцини Угур Шахін розповів в інтерв'ю DW, що створений препарат з високою ймовірністю буде ефективним і проти нового штаму. У разі необхідності виробити нову вакцину можна приблизно за шість тижнів.

Новий вид коронавірусу в Британії: що відомо

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу, і в зв'язку з цим у Лондоні і на південному сході Англії запровадили жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в країні виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Через це багато країнприпинили з Великобританією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великобританії, Данії, Нідерландів і Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

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Автор: Вікторія Токарєва