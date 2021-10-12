Сьогодні Макрон і Меркель провели переговори з Зеленським і Путіним.

Міністерська зустріч у нормандському форматі може відбутися в найближчі тижні.

Про це повідомляється на сайті Єлисейського палацу.

Так, президент Франції Еммануель Макрон разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель поспілкувалися по черзі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

В ході переговорів вони обговорили проведення саміту "нормандської четвірки".

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"Сторони погодилися з необхідністю працювати над виконанням його висновків і домовилися про організацію в найближчі тижні міністерської зустрічі між Францією, Німеччиною, Росією і Україною", - йдеться в повідомленні.

Нормандський формат

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Останній саміт "нормандської четвірки" по Донбасу відбувся в Парижі в грудні 2019 року. Після цього новий саміт планувалося провести в Берліні, але він так і не відбувся.

У січні 2021 року в Берліні пройшли переговори радників лідерів "нормандської четвірки". Українська сторона акцентувала на питаннях безпеки і на посиленні цієї складової домовленостей.

Глава ОП Андрій Єрмак заявляв, що Україна веде переговори, щоб зустріч "нормандської четвірки" відбулася до завершення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Автор: Людмила Жерновська